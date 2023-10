Nel mistero l’ultimo volo del P68 scomparso al largo di Forio

Ugo De Rosa | Ad oltre 30 ore dal decollo resta avvolta nel mistero la fine del bimotore P68, scomparso da ieri dopo aver preso il volo dalla pista di Castelvolturno e le cui ricerche sono terminate, per oggi, alle 17.00 di questo pomeriggio.

Nessuna traccia del velivolo pilotato da Vincenzo De Blasio, 67enne broker petrolifero proprietario della pista da cui l’aereo da turismo è partito verso le 14.00 di domenica senza farvi più ritorno; in queste ore lui ed il suo aereo sono stati attivamente ricercati, per mare e per terra, con particolare attenzione alla nostra isola, monitorata dall’alto con gli elicotteri anche oggi ma purtrppo senza alcun esito.

De Blasio e il suo Partenavia sembrano spariti nel nulla ed in mare non sono stati trovati elementi, tracce o detriti galleggianti che possano avvalorare la tesi che sin sa subito era formulata dai soccorritori: l’ultima posizione del suo cellulare lo ha collocato in volo tra Ischia e Ventotene e perciò si è ritenuto che alla fine potesse essere precipitato, per un guasto o per un malore o magari ammarato sperando quindi che fosse riuscito a poter uscire dalla carlinga ed indossare un salvagente in attesa di essere soccorso.

Nessun aiuto neppure dal trasponder, nessun mayday lanciato dall’esperto pilota, nessuna traccia neppure nei radar: a parte le diverse e quasi certamente errate segnalazioni di ischitani che dicono di aver visto un velivolo volare a bassa quota domenica pomeriggio praticamente in tutti gli angoli dell’isola il P68 resta ancora ufficialmente disperso.

Sulla vicenda i carabinieri di Mondragone hanno intanto aperto un fascicolo d’inchiesta sia sulla sparizione di De Blasio, denunciata dalla famiglia che – molto probabilmente – anche per disastro aereo mentre le ricerche dovrebbero riprendere oggi