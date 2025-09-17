Nel cuore del Mediterraneo, tra onde e silenzi: la sfida disperata della solidarietà

La piazza è esplosa in un applauso, ma non era festa. Era un grido collettivo, un abbraccio simbolico lanciato verso il mare, verso chi ancora oggi rischia la vita non solo per salvarne altre, ma per ricordare al mondo che l’umanità non è un concetto astratto. È azione, rischio, carne viva.

Il Premio Maretica, assegnato quest’anno a Mediterranea Saving Humans, ha avuto il sapore amaro della resistenza. Non una celebrazione, ma un atto di riconoscimento verso chi si ostina a navigare controvento, in un Mediterraneo che, giorno dopo giorno, torna a essere teatro di morte, più fossa comune che culla di civiltà.

Alla guida dell’organizzazione, Laura Marmorale, presidente e voce spezzata da settimane di tensione, ha parlato al pubblico con fermezza e dolore. “Abbiamo lasciato alle spalle la rabbia, ma non la consapevolezza. Siamo stati sanzionati, bloccati, puniti per aver scelto il porto più vicino, per aver fatto ciò che chiunque, di fronte a esseri umani in pericolo, dovrebbe fare: salvarli”.

Quella multa di 10.000 euro e il fermo amministrativo di 60 giorni imposto alla loro nave non sono solo provvedimenti burocratici: sono un messaggio politico. Un segnale che ribalta la logica della giustizia, punendo chi salva invece di chi lascia morire.

“Questo premio non è solo per noi”, ha detto Marmorale, “ma per la società civile che rifiuta l’indifferenza. Per chi crede ancora che il mare non debba essere frontiera di respingimento, ma spazio di incontro, di vita.”

Ma il momento più intenso è arrivato quando, sul maxischermo sono apparse due imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Un nome che in arabo significa “resilienza”, e che oggi rappresenta una delle mobilitazioni più coraggiose in atto: rompere il blocco imposto da Israele sulla Striscia di Gaza, aprire un varco umanitario, sfidare l’assedio con la forza della solidarietà internazionale.

A bordo della nave Family, l’attivista italiano Tony La Piccirella ha parlato in diretta. Con lui anche una presenza simbolica potente: Greta Thunberg, che ha scelto di stare dove il pericolo è concreto, dove la parola “pace” non è slogan ma rischio.

“Gli attacchi israeliani? Non ci sorprendono. Sono una distrazione, un diversivo. Il vero scandalo è ciò che accade ogni giorno a Gaza, nel silenzio complice dell’Occidente”, ha detto La Piccirella, la voce che tremava solo per l’emozione, non per la paura. “Sapevamo tutto prima di salpare. Ma sapevamo anche che questo viaggio avrebbe avuto un impatto. E lo sta avendo.”

A bordo anche Abderrahmane Amajou, presidente di ActionAid Italia, che ha definito la navigazione verso Gaza “un pellegrinaggio laico”. Dodici giorni di mare aperto, dodici giorni per riflettere non solo sul destino dei palestinesi, ma anche sul nostro. “Stiamo cercando di raddrizzare il corso storto della storia”, ha detto. “Con le mani, con il cuore, con le vele aperte”.

Sul palco, la scrittrice Viola Ardone ha letto un monologo che ha scosso il pubblico come uno schiaffo gentile. “Donne e uomini hanno messo in mare se stessi, i propri corpi, le proprie paure. Hanno formato una flotta di pace per risalire il vortice dell’ingiustizia, per non essere inghiottiti dal cinismo del nostro tempo”.

A fare da cornice a tutto ciò nella giornata di domenica la traversata in SUP da Miseno a Vivara che ha visto tra gli altri l’impegno e la professionalità della la Lega Navale Italiana – Sezione di Procida che – assieme alla Guardia Costiera ischitana e procidana – ha garantito la sicurezza in mare e il coordinamento logistico. Diversem, infatti, le persone impegnate tra cui il presidente della Sezione di Procida, Corrado Bianco, con la propria imbarcazione, un gommone impiegato per l’assistenza in acqua e soprattutto la squadra di supporto subacqueo composta da Paolo e Nicola Scotto di Carlo, entrambi in immersione con bombole.

Questo evento ha sottolineato ancora una volta il ruolo fondamentale della Lega Navale isolana nella promozione della cultura del mare, nella valorizzazione del patrimonio naturalistico e archeologico e nella formazione di una coscienza ambientale consapevole, soprattutto tra le nuove generazioni

Nuove generazioni che hanno avuto voce: al Premio Maretica Ragazzi, gli studenti della scuola media “Antonio Capraro” di Procida hanno recensito in video Le Cosmicomiche di Italo Calvino, dando prova che la letteratura può ancora essere strumento di lettura del presente.

In conclusione possiamo dire che in questi tre giorni non si è celebrato il mare, si è invocata una rotta. Una direzione morale, prima ancora che geografica. Il premio a Mediterranea Saving Humans non è un trofeo, ma un faro acceso sulla notte che incombe.

E mentre le navi della Flotilla continuano il loro viaggio verso Gaza, e mentre i volontari di Mediterranea preparano il prossimo salvataggio, resta una certezza: finché ci sarà chi si ostina a credere nella dignità umana, nessuna onda sarà troppo alta.