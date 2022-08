Ugo De Rosa | Ancora mala movida, ancora buttafuori fuori controllo e stavolta con l’aggravante di insulti razziali: succede ad Ischia Porto dove l’altro ieri notte è accaduto un nuovo episodio poco edificante all’interno di un locale notturno, chiuso da anni e riaperto da qualche settimana.

La storia che vi raccontiamo parte da una denuncia presentata ieri pomeriggio da un giovane ragazzo ischitano, alla stazione dei carabinieri di Casamicciola, che ha raccontato la disavventura vissuta al Momento, l’ex Spasso di Calise, dove a fine serata gli sono stati presentati due conti diversi (di cui il secondo più alto del primo, quello pattuito al momento della prenotazione) e per le legittime rimostranze ha dovuto subire coi suoi amici la reazione razzistica e le minacce degli addetti alla sicurezza del locale.

Il ragazzo ha raccontato ai militari di aver trascorso la notte all’interno del Momento insieme ad una comitiva di amici, 10 persone in tutto, coi quali aveva prenotato un tavolo al costo concordato coi gestori di 40 euro per persona.

Verso le 5.30 uno dei componenti del gruppo veniva allontanato dal locale, apparentemente senza un valido motivo, ed ai ragazzi veniva presentato il conto da pagare più alto di quello stabilito: 500 euro invece di 400 e la differenza di prezzo veniva giustificata con l’applicazione di un nuovo listino di cui i ragazzi non erano evidentemente stati informati.

I giovani a questo punto, sempre secondo la versione fornita ai carabinieri, chiedevano spiegazioni anche sull’allontamento del loro amico trovandosi di fronte i buttafuori ben poco disposti a fornirne.

Anzi, uno degli addetti alla sicurezza dopo qualche scambio di battute inveiva (in dialetto) contro il ragazzo che ha sporto denuncia (un cittadino italiano di colore di origine brasiliana) apostrofandolo in dialetto partenopeo “questo negro di m…a” e preso dall’ira minacciava insieme tutto il gruppo affermando che se non fossero andati via in silenzio lui ed i suoi colleghi sarebbero passati alle vie di fatto prendedoli per la testa e sbattendoli uno contro l’altro.

La situazione diveniva quindi tesa e solo con l’intervento di una pattuglia dei carabinieri, che transitava per piazza degli Eroi gli animi si raffreddavano.

Ieri pomeriggio però il giovane ospite della nostra isola, trascorse alcune ore dallo spiacevole episodio, ha voluto comunque sporgere denuncia per discriminazione razziale nei confronti dei buttafuori.

Al netto di quanto sarà accertato dai militari questa vicenda, in altre epoche anche recenti, sarebbe stata solo una delle tante storie estive destinata a finire dopo poco nel dimenticatoio.

Riteniamo infatti che, ora che abbiamo iniziato a prendere coscienza delle conseguenze che questi episodi hanno sulla qualità della vita dei turisti e di noi ischitani e prima ancora sulla sicurezza personale di chi anche solo per caso si trovi a viverli da vicino, non possiamo non darne adeguatamente conto.

Alle forze dell’ordine domandiamo sin da ora di mettere in agenda alla voce “by night” per la prossima estate un controllo minuzioso oltre che sulle licenze, sulla somministrazione di alcolici, sul rispetto delle ordinanze sulla diffusione della musica anche sulla qualità degli addetti alla sicurezza che i nostri locali assumono, per una notte o per tutta l’estate visto che questi lavoratori della notte quest’anno si sono già macchiati di un paio di episodi che non possiamo tollerare o far passare sotto silenzio, come conseguenza trascurabile e/o necessaria del divertimento notturno.