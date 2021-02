Negligenze gestorie dell’attività esattiva e l’azione di responsabilità. Che Ischia dovrebbe attivare

- Advertisement -

La vicenda Forio, come già ampiamente tratteggiato nell’articolo di apertura, merita riflessione più attenta. Come abbiamo visto, Forio metterà ko l’Agenzia delle Entrate – Riscossione in base a “specifiche e dimostrate negligenze gestorie dell’attività esattiva”. Se tanto ci da tanto, la vicenda Ischia come verrà affrontata?

Chi deve risarcire le casse comunali per i mancati incassi dovute a prescrizioni, a contumacie varie e ad incarichi errati? Chi dovrà rispondere questa cattiva gestione?

Un modesto contributo che arriva da Forio e che aiuta a comprendere meglio la vicenda.

«Occorre riconoscere l’esistenza di uno spazio di tutela – che in questa sede si chiede al giudice contabile – ulteriore e diversa rispetto all’azione ex art. 51 cgc. Si intende cioè affermare che l’azione ad istanza di parte non esclude l’azione di responsabilità, ma anzi la può legittimamente innescare, come analogamente e sovente avviene in occasione di pronunciamenti del giudice amministrativo, che vengono successivamente fatti oggetto di approfondimenti da parte della Procura erariale. L’iniziativa ad istanza di parte si configura come un’azione intentata da un ente pubblico nei confronti di un altro ente pubblico e può trovare il proprio fondamento in una responsabilità da apparato, alla quale non necessariamente corrisponde una responsabilità erariale della persona responsabile. L’eventuale riconoscimento di questa responsabilità tra enti – all’esito di un giudizio ad istanza di parte – lascerebbe in ogni caso impregiudicato la succedanea azione della Procura contabile tesa a ricercare eventuali responsabilità personali nei confronti dei soggetti incaricati dall’ente pubblico condannato, come un’ipotesi di danno indiretto.

In ogni caso, nel paradigma delineato, la prova del pregiudizio incombe sul soggetto ricorrente, il quale deve dare ampia e documentata contezza, per ciascuna partita creditoria iscritta nei ruoli di contribuenza, di cui si assume la perdita, dei seguenti elementi: 1) se le attività di riscossione non siano state poste in essere tempestivamente nei termini di legge; 2) se, per ciascuna partita, permanga o meno la possibilità di soddisfacimento del credito o se, al contrario, siano intervenute ipotesi di prescrizione e/o decadenza che abbiano definitivamente disperso le ragioni creditorie; 3) se, in tale ultima ipotesi, sussistano responsabilità dell’agente della riscossione per intervenuta decadenza o prescrizione del credito.

Forse riflettere su questi 3 punti è più che obbligatorio.

E, inoltre, sussiste la giurisdizione contabile invocata dal Comune di Forio e l’ammissibilità della domanda azionata, dovendo riconoscere un autonomo spazio di cognizione e di tutela inteso a dare piena realizzazione ed effettiva tutela all’interesse dell’Ente creditore. Tale interesse è quello di veder accertata – in maniera e per fini autonomi rispetto alle speciali procedure amministrative di discarico e di esaurimento dell’attività di riscossione per inesigibilità del credito ed indipendentemente dalla sussistenza di un danno attuale e concreto che legittimi l’intervento della Procura erariale nei confronti della persona (fisica o giuridica che sia) – la già maturata e definitiva dispersione delle ragioni di credito affidate all’Agente della Riscossione per specifiche e dimostrate negligenze gestorie dell’attività esattiva.