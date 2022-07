Negli ambienti dilettantistici campani ne sono convinti: «L’Ischia si sta nascondendo»

Bisognerà attendere almeno altri dieci giorni per capire il reale potenziale delle squadre che riprenderanno gli allenamenti con il chiaro obiettivo di primeggiare nella stagione 2022/23. Col primo posto che finalmente vale di nuovo la promozione in D e con i play-off e la coppa che rappresentano pur sempre strade alternative ma allettanti, anche club apparentemente inoperosi come ad esempio Napoli United, Frattese e Savoia stanno sondando il mercato e ben presto dovranno scoprire le proprie carte. In merito al Savoia, sul giornale di ieri abbiamo fatto accenno alla riconferma del d.s. Palumbo che nella scorsa stagione ha fatto un mezzo miracolo, ma da Torre Annunziata fanno sapere che senza la riconferma di mister Roberto Carannante, c’è il forte rischio che il progetto tecnico dovrà essere stravolto. Il tecnico ambirebbe ad una panchina di Serie D ed alcuni suoi fedelissimi potrebbero seguirlo.

Ripartire da un foglio bianco a due settimane dall’inizio della preparazione, non è il massimo per una società che sta organizzando la campagna abbonamenti, annunciando il cambio di denominazione per convincere la piazza che il Savoia è tornato per davvero. A pochi chilometri di distanza, a Pompei, una volta acquisito il titolo del San Giorgio, con il d.s. Stiletti si sta improntando un discorso da parte sinistra della classifica tendente all’ascesa. Occhio dunque al ritorno in Eccellenza della città mariana.

E l’Ischia? Secondo qualche bene informato che conosce vita, morte e miracoli dell’Eccellenza campana, starebbe celando la propria ambizione. Col passare dei giorni, negli ambienti dilettantistici campani sta maturando una convinzione: l’Ischia si sta nascondendo. «Sarà pur vero che Taglialatela, come scrivete voi, sta cercando sostegno presso l’imprenditoria della terraferma, che la società non è ancora ben definita, ma la sostanza dice che i calciatori contattati hanno ingaggi importanti, che negli ultimi anni hanno vinto campionati o hanno contribuito alla disputa di campionati di vertice», è il pensiero di un addetto ai lavori ben addentrato, che ben conosce le dinamiche soprattutto del massimo campionato regionale. «Mi consulto tutti i giorni con calciatori, direttori sportivi e presidenti – chiosa il nostro interlocutore “interessato” – e ognuno di loro si chiede se l’Ischia sarà una delle protagoniste perché aveva già una buona squadra che andava rinforzata. Le trattative con Grezio, La Montagna e Di Paola (quest’ultimo avrebbe problemi a trasferirsi sull’isola, ndr) lo confermano».

BALLIRANO SÌ

La rosa gialloblù ha subito una gran bella sfoltita. Praticamente il cinquanta per cento dell’organico della passata stagione è sul mercato. Dal portiere Di Chiara passando per Conte, Iacono e Filosa, fino agli ex under Anthony e Nicola Di Meglio, D’Antonio. Buono e Montanino andranno a giocare in D e Taglialatela ha assecondato il loro desiderio, senza precludere loro la possibilità di mostrare la loro bravura nella categoria superiore. In entrata, oltre al terzino 2003 Zazzaro che dovrebbe firmare in settimana, si registra il ritorno sull’isola dopo oltre due anni del 2005 Ballirano, centrocampista cresciuto nel Real Forio che ha militato nelle fila del Benevento.

NOVE RICONFERME

A tutt’oggi, sono nove i calciatori riconfermati: Florio, Di Costanzo, Chiariello, G.Giuseppe Arcamone, Cibelli, Muscariello, Invernini, Pesce e Trofa (anche se col capitano la certezza della prosecuzione del rapporto potrà esserci in settimana). A questi calciatori si uniranno un paio di giovani della Juniores (che andrà totalmente rifondata e da questo punto di vista non sarà impresa facile). Da definire la posizione del portiere Mazzella e dell’attaccante De Luise. Lo staff tecnico e il d.s. Lubrano stanno facendo delle valutazioni. Trattative in corso con Luigi Castagna (seguito dall’avvocato Perrelli) e Mario Sogliuzzo (seguito dal consulente Scotti). Buonocore spera di avere entrambi a disposizione perché sulla loro qualità non si discute e tra l’altro conoscono molto bene ambiente e categoria.