Negato il parcheggio riservato a un invalido totale, la battaglia di Agostino e Salvatore al “Sudaturo” in Via Giorgio Corafà

Ahi, ahi, Dionigi! Il Comune di Barano sta negando un’area di parcheggio assegnata ad personam ad un invalido totale, che ne avrebbe tutto il diritto e come ne vengono rilasciati dovunque. Ma forse c’è bisogno di una raccomandazione… E’ questo che viene da pensare leggendo la storia narrata dal protagonista.

Al cittadino baranese in questione è stato rilasciato solo il semplice contrassegno per disabili, ma a parte la lontananza dal domicilio, si sa che in questi casi non vi è certezza di trovare i posti destinati liberi, anzi spesso sono occupati da chi non ne ha i titoli. Eppure alla richiesta finora negata era stata allegata tutta la necessaria documentazione, ad iniziare da quella dell’Asl. Allora che succede a Barano?

Il cittadino in questione ha reiterato la richiesta al comandante della Polizia Municipale Ottavio Di Meglio e al sindaco Gaudioso. E nel frattempo ha deciso di farsi rappresentare dall’avv. Maria Grazia Di Scala, peraltro leader dell’opposizione baranese. E certamente la Di Scala adotterà tutte le misure necessarie per tutelare i diritti del proprio assistito.

Nella istanza di concessione si fa presente che «lo scrivente è affetto da grave e totale invalidità permanente; in particolare, come emerge dalla documentazione medica che si allega è affetto da “infezione da HIV, cat. C3; leucoencefalopatia multifocale progressiva complicata da paralisi flaccida degli arti inferiori; condilomi acuminati con neoplasia intraepiteliale di alto grado”, per cui è stato dichiarato invalido con necessità di accompagnamento ex L. 104/92 dalla competente Commissione medica della ASL NA2.

Alla luce delle gravi patologie che lo affliggono, il sottoscritto ha chiesto ed ottenuto contrassegno per parcheggio per disabili n. 64/2019.

Lo scrivente ha necessità quotidiana di utilizzare l’autovettura per affrontare le proprie primarie esigenze».

Quindi prosegue ribadendo il diritto negato: «Il sottoscritto possiede tutti i requisiti previsti dalla vigente normativa per ottenere la concessione di un posto auto “ad personam”, che possa essere utilizzato in via esclusiva per la sosta e il parcheggio della propria autovettura alla Via Giorgio Corafà, con individuazione di uno stallo il più vicino possibile all’abitazione in cui lo scrivente dimora. L’art. 381 modificato del D.P.R. n. 151/2012, nel combinato disposto con l’art. 188 CdS, prevede che il comune, con propria ordinanza, possa assegnare a titolo gratuito uno spazio di sosta individuato da apposita segnaletica indicante gli estremi del contrassegno di parcheggio per disabili del soggetto autorizzato ad usufruirne, in mancanza – come nel caso in esame – di disponibilità di uno spazio di sosta privato accessibile in zona di alta densità di traffico».

Dunque chiede ancora una volta «l’accoglimento della presente istanza, cui allega tutta la documentazione in essa richiamata, a riprova della fondatezza della richiesta.

Lo scrivente resta in attesa di riscontro, confidando in un sollecito interessamento, tenuto conto dell’urgenza del caso attese le condizioni fisiche del sottoscritto, e nel favorevole esito della presente istanza».

L’auspicio è che adesso Dionigi ripari immediatamente a questa grave discriminazione che non fa certo onore all’Amministrazione che guida.

A peggiorare la situazione, ulteriori lacune addebitabili sempre al Comune, ovvero lo stato di abbandono in cui versa la strada che i residenti sono costretti a percorrere quotidianamente. Una strada mai ripulita e tanto meno asfaltata da tempo immemore… E dulcis in fundo, il mancato abbattimento delle barriere architettoniche. Una lacuna che non consente al cittadino già discriminato di raggiungere autonomamente la strada carrabile dal proprio domicilio, se non ricorrendo all’aiuto di un’altra persona.

Con tutti i lavori che sono stati eseguiti o che sono in via di realizzazione a Barano, come mai ci si è dimenticati di queste barriere architettoniche? Come detto, il caso descritto non fa onore a Dionigi Gaudioso e alla sua Amministrazione, dunque si provveda con urgenza per cancellare questa vergogna.