Necessario un intervento per mettere al centro della sanità pubblica l’attenzione verso la sfera psichica del paziente 

“L’ennesimo caso di suicidio nel comune di Forio – si legge nel comunicato del coordinatore del PD di Forio, Annamaria Punzo – , avvenuto questa mattina martedì 4 aprile, lancia tra la popolazione locale e non solo un grido di profondo sconforto. Obiettivo dei prossimi mesi ed anni di presenza fisica sul territorio deve essere quello di ottenere da parte del dipartimento di salute mentale della Asl Napoli 2 livelli minimi incomprimibili per i sofferenti psichici e i minori a rischio.

Occorre dunque rimettere al centro della sanità pubblica l’attenzione verso la sfera psichica del paziente stesso. Un passo necessario deve essere quello di mettere in rete l’assistenza sociale dei comuni con la salute mentale e la neuropsichiatria infantile. Gli organi amministrativi, come il Sindaco stesso, non possono essere consultati solo al momento della firma per i TSO. La macchina comunale, la politica e l’attenzione degli organi preposti deve essere perennemente orientata al sostegno della salute non solo fisica, ma anche psicologica dei cittadini.

Come Circolo PD di Forio ci stiamo già attivando per portare quanto prima sul territorio una serie di incontri in grado di fornire assistenza e supporto, ma anche soluzioni concrete per la pronta realizzazione di quanto auspicato. Il Comune rappresenta la prima autorità sanitaria, un ruolo che deve essere sì rivendicato e difeso, ma anche svolto con efficienza.”