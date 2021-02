Nebbia fitta. Disagi nei collegamenti marittimi

Stamani l’isola ed un ampio tratto del Golfo di Napoli si sono risvegliati sotto una fitta coltre di nebbia. Atmosfere e fenomeni sicuramente inusuali . La densa foschia di queste ore oltre all’indubbia suggestione sta causando qualche disagio e ritardi nei collegamenti dalle isole e per la terraferma. Le unità di navigazione proseguono a lento moto a causa della visibilità ridotta dal consistente banco di nebbia. Massima allerta nel golfo di Napoli unità di navigazione ed centrali operative delle capitaneria di porto. Alle 9,00 di questa mattina la motonave Agata di Medmar, proprio per problemi di visibilità, per il compimento delle operazioni commerciali è stata dirottata sul porto di Casamicciola Terme, piuttosto che ad Ischia Porto. Molte navi traghetto non sono partite proprio per ridurre il traffico ed i potenziali rischi in mare. Lavoro straordinario e monitoraggio costante, dunque, da parte delle autorità marittime che controllano con il sistema Ecdis le unità in transito e l’intento traffico navale del

golfo anche al fine di evitare incidenti.