Neanche con le retrocesse… L’Ischia delude il Mazzella. E’ solo pari con il Costa d’Amalfi

ISCHIA CALCIO – COSTA D’AMALFI 1-1

Serie D | Girone H | 31a giornata

Un pari amaro, che rimanda l’appuntamento con la vittoria e con l’obiettivo salvezza. Fischi, delusione e critiche al triplice fischio: l’Ischia Calcio sbaglia la gara più importante di questo rush finale e deve accontentarsi soltanto di un pareggio. La squadra di Antonio Foglia Manzillo stecca, non riesce a imporsi contro un Costa d’Amalfi già condannato alla retrocessione e compie soltanto un piccolo passo verso la quota utile a mantenere la categoria. Poche novità di formazione per i gialloblù, che ritrovano Giuseppe Mattera al centro della difesa, con Pastore e Chiariello a completare la linea davanti a Rizzuto.

Giovanni Mattera e D’Anna agiscono sugli esterni, con Montanino che trova spazio in mezzo al campo insieme a Vrdoljak e Desiato. Talamo fa coppia con Piszczek nel reparto offensivo. La gara si apre con gli ospiti che provano subito a sorprendere la retroguardia isolana: Maione cerca di correggere di testa un traversone, ma la deviazione è imprecisa. Gli ischitani rispondono al 4’ con D’Anna: corsa sulla fascia mancina, rientro sul destro e conclusione che termina poco distante dalla porta. Passano dieci minuti e i costieri spaventano il Mazzella: ripartenza veloce e diagonale dalla destra di Maione, provvidenziale è l’intervento in tuffo di Rizzuto che smanaccia in corner.

A metà primo tempo ancora Maione tenta la giocata del sabato pomeriggio: da quaranta metri nota Rizzuto fuori dai pali e cerca di sorprenderlo, trovando però solo il fondo. Al 27’ il Costa d’Amalfi viene premiato con il gol del vantaggio: bella giocata individuale e conclusione di destro a giro di Cuomo che si insacca nell’angolo alla sinistra di Rizzuto. La reazione dell’Ischia è immediata e arriva due giri di lancette più tardi con Talamo che spreca sul suggerimento di Giovanni Mattera, alzando sopra la traversa. Superata la mezz’ora altro contropiede dei biancazzurri e tiro di Cuomo dal limite dell’area: l’estremo difensore di casa blocca a terra. La pressione gialloblù aumenta nel finale di primo tempo. Al 38’ Desiato entra in area dal lato corto e viene ostacolato, cade, ma per l’arbitro è tutto regolare.

Al 41’ giunge il pareggio: cross basso di Giovanni Mattera dalla corsia sinistra, velo di Talamo e botta angolata di Piszczek per l’1-1. Passano pochi secondi e Manzi deve intervenire di piede sul diagonale di D’Anna da posizione favorevole. Il gol galvanizza l’Ischia, che prova ad approcciare meglio la ripresa. La truppa di Foglia Manzillo infatti si riversa in attacco nei primi minuti del secondo tempo. Lancio in area di Montanino per Talamo che, tutto solo, calcia male e vanifica una potenziale occasione per i padroni di casa. Seguono minuti di incertezza: al 56’ i gialloblù perdono un pallone sanguinoso sulla propria trequarti, il Costa d’Amalfi ne approfitta, riparte e mette Maione in condizione di calciare a botta sicura. Rizzuto si supera e manda in angolo. Sul corner seguente, iniziativa di Cuomo e ancora grande risposta dell’estremo difensore gialloblù.

Al 58’ Vrdoljak tenta una timida reazione con una conclusione da fuori area che chiama in causa Manzi. Tre minuti dopo il neo entrato Trofa mette in area per Desiato: pallone alto sopra la traversa. Poco prima della mezz’ora, i costieri tornano pericolosi: Maione carica il destro da fuori, ma il tiro termina lontano dallo specchio. Al 77’ Colella crossa in area, Padulano svetta ma Manzi blocca con sicurezza. La compagine guidata da Genco si rende ancora minacciosa all’80’ con un calcio piazzato: Maiore va alla battuta e Rizzuto risponde con un altro intervento puntuale.

Sul capovolgimento di fronte Castagna pennella per Talamo che fa da sponda per Desiato: il giovane centrocampista, in precario equilibrio, non riesce a impensierire il portiere ospite. Nel finale si segnala una nuova occasione per l’Ischia. All’86’ Trofa serve Colella che calcia di prima intenzione, ma Manzi salva tutto con un intervento da applausi. Nei minuti conclusivi proteste dei gialloblù per un tocco col braccio in area costiera, l’arbitro fa cenno di proseguire. Pochi istanti dopo Ischia vicinissima al gol vittoria con Colella, il cui tiro da terra viene ribattuto dalla difesa.

Al Mazzella termina 1-1 tra i fischi dei sostenitori di casa. Un risultato che lascia l’amaro in bocca e che rinvia ogni discorso salvezza. Giovedì prossimo i ragazzi di Foglia Manzillo saranno attesi da un’altra sfida chiave: l’appuntamento è ad Acerra.

Il tabellino

Ischia Calcio: Rizzuto, Pastore, Mattera Giu., Chiariello, Mattera Gio. (52’ Colella), Montanino (60’ Trofa), Vrdoljak, Desiato, D’Anna (81’ Castagna), Talamo, Piszczek (60’ Padulano). (In panchina Gemito, Mollo, Buono, Errico, Arcamone). All. Mennella (Foglia Manzillo squalificato)

Costa D’Amalfi: Manzi, Valadzko, Massa, Celia (92’ Bove), Caputo, Maione, Martinelli, Esposito, Iovieno (92’ Vitale), Cuomo (64’ Aiello), Salibe. (In panchina Provitolo, Vuolo, Bove, Ventre, Carretta, Cavaliere, Del Piano). All. Genco

Arbitro: Pascali (Pistoia)

Assistenti: Rossetto (Schio) e Conio (Genova)

Marcatori: 27’ Cuomo (C ), 41’ Piszczek (I)

Ammonito Mattera Giu. (I)

Angoli 9-4

Durata p.t. 45’, durata s.t. 51’

Spettatori 500 per limitazione capienza settore “Distinti”