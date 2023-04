Navi passeggeri tornano a Casamicciola, Castagna: “Premiati nostri sforzi, è solo un inizio”

«Il ritorno delle navi che trasportano passeggeri nel porto di Casamicciola Terme rappresenta un primo (sia pur timido) segnale di ritorno alla normalità e soprattutto premia gli sforzi e le pressioni che abbiamo sempre esercitato sulle autorità competenti affinché si ponesse fine ad una carenza che costituiva un danno gravissimo non soltanto per l’economia della cittadina termale ma anche per l’intera isola, soprattutto in vista di una stagione turistica che si spera possa essere proficua». Così si è espresso Giovan Battista Castagna – coordinatore di Forza Italia per l’isola d’Ischia – relativamente al ritorno delle corse passeggeri da e per lo scalo di Casamicciola che a far data da domani venerdì 21 aprile saranno effettuate dalla motonave “Agata” della compagnia di navigazione Medmar.

«Ribadisco che si tratta soltanto di un primo passo – ribadisce Castagna – continueremo a monitorare con attenzione la situazione sollecitando tutte le iniziative necessarie a garantire il ritorno alla piena funzionalità dello scalo. Casamicciola ha già pagato un prezzo altissimo con la frana del 26 novembre 2022, pensare di dover fare a meno a lungo di una infrastruttura come quella portuale è un qualcosa di assolutamente inaccettabile. Ecco perché tutti gli interventi necessari, iniziando dal dragaggio, devono essere eseguiti in tempi celeri».