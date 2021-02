Navi, l’online serve a poco | #4WD

- Advertisement -

Nell’epoca di internet ovunque, dei cellulari che tutto possono e dell’intelligenza artificiale che ha cominciato da tempo a dimostrare di poter soppiantare l’uomo, ogni qualvolta mi anticipo con la bigliettazione online dei traghetti Caremar e Medmar per poi vedermi costretto a passare comunque per la biglietteria a dover tramutare il voucher in un titolo d’imbarco vengo avvolto da mille considerazioni.

Sembra scontato, ma non è così: che senso ha incentivare la bigliettazione online quando poi non si mette il passeggero in condizioni di evitare il passaggio presso la biglietteria “fisica”, pur avendogli richiesto un sovrapprezzo per essersi anticipato? E aggiungo: se la Medmar porta avanti ormai da qualche anno la campagna residenti (andata/ritorno in auto a 40€ e in moto a 20€), perché poi impedisce di acquistare la promozione online? E per quale motivo la Caremar non consente ai titolari di un autocarro di acquistare il biglietto in remoto?Queste piccole, grandi contraddizioni continuano a sopravvivere nella quotidianità di chi viaggia tanto per diletto quanto per necessità e, di conseguenza, rappresentano un impedimento bello e buono ad una maggiore fluidità dei trasporti marittimi. Paletti inammissibili, a mio giudizio, allorquando progresso e tecnologia sembrano non avere più limiti di alcun genere, consentendo all’abilità dei programmatori e degli sviluppatori di esprimersi, in ogni settore, al meglio delle proprie potenzialità. E non mi si venga a dire che agli aliscafi tutto è possibile perché è più semplice definire i posti a sedere rispetto ai posti per veicoli in garage: non abboccherei!

A proposito: ieri ho scoperto che mentre la mitica “Agata” della Medmar continua a servire celermente la linea Ischia-Pozzuoli (salvo sospensioni corse al minimo soffio di vento), la più capiente e accogliente “Medmar Giulia” è in servizio (probabilmente noleggiata) sulla stessa linea per conto della Caremar. T’e capì?