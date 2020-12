Navi bloccate in Cina, sindaci riuniti: chiesti al Governo tempi certi

Leo Pugliese | Un vertice tra i sindaci o propri delegati delle città interessate all’emergenza dei marittimi delle navi italiane bloccate in Cina si è svolto nel pomeriggio di qualche giorno fa in videoconferenza su iniziativa del sindaco di Monte di Procida, Giuseppe Pugliese.

Alla riunione di coordinamento hanno partecipato il sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, il sindaco di Livorno, Luca Salvetti, il vice sindaco di Messina, Carlotta Previti, il vice sindaco di Crotone, Rossella Parise, il sindaco di Pozzallo, Roberto Ammatura, il sindaco di Procida, Dino Ambrosino, l’assessore di Sant’Agnello, Attilio Massa, il consigliere comunale delegato Nicola Balice per il comune di Termoli, ed il sindaco di Vico Equense, Andrea Buonocore.

L’ incontro è servito per fare il punto sugli equipaggi delle due navi italiane “Marina Lembo” ed “MBA”!, che da mesi sono in rada in Cina, bloccate a seguito di controversie commerciali complicate anche dall’epidemia da covid-19. “Abbiamo affrontato la problematica in un clima di costruttiva dialettica e dialogo propositivo – ha riferito Pugliese, che da settimane segue con ansia le sorti dei sei marittimi della sua città -. abbiamo deciso di realizzare un documento comune che potesse racchiudere diverse esigenze: innanzitutto far comprendere ai nostri marittimi che non sono soli, i loro amministratori sono impegnati in prima linea per un loro celere”.

Senza svilire il lavoro delle autorità competenti gli amministratori hanno evidenziato la necessità di vedere un orizzonte temporale certo, in quanto “il clima di incertezza alimenta solo le preoccupazioni delle famiglie e lede la serenità dei marittimi già messa a dura prova da più di un anno di navigazione”. “E’ stato un incontro produttivo ed emozionante in cui tanti amministratori di città di mare hanno collaborato uniti da un solo obiettivo: difendere con orgoglio e convinzione i propri marittimi. Le vite umane vengono prima di qualsiasi altra cosa” – ha concluso il sindaco di Monte di Procida.

Oltre 400 mila uomini bloccati al largo dalla pandemia

C’è una crisi che si sta consumando senza che nessuno se ne accorga. È quella degli equipaggi delle navi cargo che trasportano le merci da un punto all’altro del globo e che se non trova soluzione potrebbe avere serie ripercussioni.

Secondo Graham Westgarth, amministratore delegato di V. Group, una società che fornisce equipaggi per circa 900 navi per un totale di 15mila persone, le misure di contenimento e lockdown adottate in giro per il mondo hanno bloccato circa 400mila marinai sulle loro imbarcazioni, spesso con contratti ormai terminati e non rinnovati. Si tratta del 40% del milione di lavoratori marittimi solitamente in navigazione.

Normalmente gli equipaggi, molti provenienti dall’India e dalle Filippine, stanno in mare dai quattro ai sei mesi per poi tornare a casa dalle loro famiglie. Normalmente. Ma questi non sono tempi normali e più o meno tutti i paesi al mondo hanno adottato misure di contenimento della pandemia. Il che vuol dire che spesso nei porti non è permesso agli equipaggi di scendere a terra e ai loro rimpiazzi di salire a bordo e che non è raro che i visti di entrata, anche temporanei, siano bloccati. Alcuni equipaggi sarebbero in mare ormai da un anno, con tutte le ripercussioni del caso sul loro stato psicofisico e sul loro morale. Al problema umano si sovrappone anche quello economico. La maggior parte del traffico merci mondiale si muove via mare su navi che trasportano beni di ogni genere: prodotti tecnologici, alimentari, di abbigliamento, meccanici, componenti per costruire altri beni e via dicendo in un elenco pressoché infinito. All’inizio della pandemia il flusso era rallentato, con navi che erano ferme nei porti o procedevano a velocità ridottissima in attesa di istruzioni, ma poi è ripreso, tornando più o meno ai volumi pre-pandemia.

La ripresa potrebbe però essere frenata proprio dal problema degli equipaggi. Non c’è solo il rischio che prima o poi ufficiali e marinai si stufino e decidano di incrociare le braccia finché non venga trovata una soluzione. C’è anche il fatto che chi è finalmente riuscito a scendere a terra è comprensibilmente più che riluttante a risalire di nuovo a bordo. Trovare equipaggi sta divenendo più difficile e, naturalmente, anche più caro: secondo Westgarth il loro costo è già salito del 10%.

Alcuni stati, tra cui Stati Uniti, Regno Unito, Paesi Bassi, Panama e Indonesia, hanno presso coscienza del problema e hanno incluso gli equipaggi commerciali tra i “lavoratori essenziali”. Ma perché il cambiamento abbia davvero effetto occorre che tale qualifica venga riconosciuta anche nei porti in cui le navi attraccano e spesso non è così.

Eppure, se gran parte dei paesi del mondo può contare sulle armi necessarie ed essenziali per affrontare la pandemia, mascherine, disinfettanti, tute per i sanitari, prodotti sanitari, apparecchi elettromedicali, pc, telefonini, è solo grazie alle navi che le trasportano. E ai loro equipaggi, che non tutti però ritengono essenziali.