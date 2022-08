Naufragio scampato per Pietro Monti e la moglie! Paura a bordo e salvataggio

Il mare è un posto pericoloso, certe volte. Questa è la storia del naufragio evitata da Piero Monti, consigliere comunale di Lacco Ameno e di sua moglie.

“Siamo in salvo grazie a tutti” scrive lui stesso. “Devo assolutamente ringraziare i miei amici che sono riuscito a contattare mentre oggi pomeriggio la barca su cui eravamo io e mia moglie Agnese, in direzione Castellammare di Stabia, stava affondando. Devo ringraziare i due velisti francesi, marito e moglie, di cui purtroppo non conosco i nomi, che ci hanno tratto in salvo non appena hanno visto che per la barca non c’era più nulla da fare, mentre io e mia moglie Agnese eravamo aggrappati al materassino blu che portiamo sempre con noi ogni volta che usciamo in barca.”

“Sono arrabbiato – continua il consigliere comunale – invece perché dopo aver chiamato sia la capitaneria di Capri e sia quella di Castellammare di Stabia l’una e l’altra si scaricavano le responsabilità di intervento a vicenda. Nel frattempo abbiamo rischiato davvero grosso. Grazie ai miei amici che partiti dal porto di Lacco Ameno ci hanno raggiunti dopo circa 30 minuti. Grazie a chi si è accorto del pericolo e ha cambiato la rotta della sua barca a vela per venire in nostro soccorso. Non ringrazio chi invece, chiamato per necessità, si è girato dall’altra parte attribuendo le responsabilità di intervento ad altri.”

Accuse chiare. Nel frattempo, noi, facciamo gli auguri di buon rientro a Piero e Agnese!