Nato prematuro al Rizzoli, versa in gravi condizioni al II Policlinico

Ida Trofa | Natale amaro per una famiglia ischitana. Nasce a 35 settimane e viene trasferito, senza ossigeno, al II Policlinico. Ancora un caso che fa discutere. È stato un Natale drammatico per una giovane coppia ischitana. Dopo il caso del bimbo nato morto in una nota clinica napoletana, giunge la triste notizia di un piccolo nato prematuro al Rizzoli di Lacco Ameno. Un ometto che ora lotta per la sopravvivenza. E’ accaduto lo scorso 23 dicembre anche se la notizia viene diffusa solo ora. Come spesso accade e come abbiamo denunciato nei giorni scorsi, una coppia ischitana aveva in programma il parto presso una struttura napoletana, ma il giorno della Antivigilia di Natale è accaduto l’imponderabile.

La mamma, in preda alle contrazioni e ai dolori, raggiunge il pronto soccorso del Rizzoli. Assistita da un ginecologo ischitano, la puerpera non ha voluto raggiungere Napoli e la clinica privata dove lo stesso opera, optando per un ricovero isolano. Sottoposta alle indagini cliniche di rito, la donna è stata trasportata d’urgenza in sala parto e poi, quando è entrata in sala operatoria per essere sottoposta ad un cesareo ha appreso dai medici che il piccolo non era, purtroppo, al termine della gestazione. La signora, nel corso della gravidanza e prima del difficile parto, sarebbe stata sottoposta ai controlli previsti ed assistiti da un ginecologo ischitano ritenuto tra i più esperti. Esami ed assistenza ginecologica che non avrebbe riscontrato anomalie.

I medici del Rizzoli hanno chiarito di aver seguito tutta la prassi prevista tanto che non ci sarebbe stata alcuna negligenza secondo i sanitari lacchesi. La coppia, invece, è pronta a sporgere denuncia e, in quel caso, sarà l’autorità giudiziaria a dover chiarire le eventuali responsabilità dalla struttura di Via Fundera.

Il caso

Il bambino, le cui condizioni sono serissime, nella notte della vigilia è stato trasferito in gravi condizioni dopo essere venuto alla luce in sala operatoria. La crescita del feto non era a termine, ma aveva raggiunto solo le 35 settimane in luogo delle 39 canoniche e per cui è necessario il ricovero in TIN. Secondo una prima ricostruzione, il piccolo è volato verso la struttura ospedaliera specializzata, il II Policlinico di Napoli, senza poter essere intubato né pesato. Il peso, infatti, è un fattore importantissimo nella trattazione di questo tipo di pazienti, ma sarebbe stata l’assenza di ossigeno a complicare il già complesso quadro clinico.

Questo avrebbe contribuito ad aggravare la situazione dell’infante. Una decisione sofferta e necessaria attesa la situazione in cui versava il piccolo, vittima, così, di una grave sofferenza. Stando alle rilevazioni degli esperti che seguono la coppia, il piccolo ha avuto una sofferenza perché doveva essere trasferito nell’utero e aspettare che “maturassero” i polmoni. Un disastro causato, in ogni caso, in gran parte dall’errato conteggio delle settimane di gestazione. Un errore di certo non imputabile ad una sola struttura o a un solo sanitario su cui, però, saranno chiamati a fare chiarezza le autorità preposte nel caso di denuncia.

Conteggi errati

Sarà questo l’intricato nodo da sciogliere oltre il dramma: i conteggi delle settimane di gestazione. Un errore sui conti dell’epoca gestazionale. I sanitari, e non si parla solo dei medici del Rizzoli intervenuti quella notte, pensando che fosse un parto di 39 settimane non avrebbero tenuto in conto che, invece, si trattava di un piccolo di sole 35 settimane. Stando alle doglianze dei familiari ci sarebbe stato tutto il tempo di trasferire la partoriente e il bambino non essendo un caso urgente. Di evitare dunque questo immenso calvario e mettere in pericolo la vita del nascituro. Un caso, invece divenuto urgente, secondo le doglianze delle vittime, perché non c’erano i neonatologi per assistere il neonato essendo prematuro. Neppure i due anestesisti, oltretutto non del Rizzoli, ma provenienti da La Schiana di Pozzuoli sono riusciti a rianimare il bimbo e questi, poverino, ha dovuto affrontare tutto il calvario del trasferimento senza essere assistito. La mancanza di ossigeno nelle prime ore di vita, soprattutto nei prematuri potrebbero avere gravi conseguenze.

Si parla di lesioni permanenti, ritardo mentale e -o motorio anche se al momento non vi è alcuna certezza. Una vicenda che sconcerta e torna a gettare ombre sula nostra sanità e sulla vicenda sempre più intricata e pesante del mondo delle nascite. L’affare delle partorienti e dei bambini ad Ischia sta diventando una vicenda dal peso specifico essenziale anche nella sopravvivenza del nostro unico ospedale, del reparto di Ginecologia e Ostetricia finito al centro di un fitto ed intricato giro che potrebbe costarci caro oltre che mettere a repentaglio la vita di giovani vite ed anche di chi mette al mondo tali vite.