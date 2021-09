Ischia Isola dell’amore? Sembra proprio di sì!

Ecco alcuni scatti che raccontano come la love story tra Nello Impagliazzo (imprenditore del turismo e proprietario dell’Hotel Sorriso Resort di Forio) e la bellissima Natalia Mesa Bush proceda a gonfie vele.

I due si sono concessi un po’ di sano relax in una struttura di Panza prima che la bella modella torni a Milano per prendere parte ad alcuni eventi di alta moda.