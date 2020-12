Natale2020, gli auguri del Sindaco Rosario Caruso

Auguro a tutti i cittadini dell’isola d’ischia un Natale sereno da trascorrere in armonia con i propri familiari.

Questo Natale sia di riflessione e condivisione.

Riflettiamo su ciò che questo periodo ci ha tolto: la possibilità di godere della compagnia di familiari ed amici; di coltivare le nostre passioni; la possibilità di abbracciare e di stringere la mano privandoci del calore del contatto; la serenità nell’affrontare il domani poiché questa pandemia lo ha reso piu’ incerto, piu’ vacillante.

In un periodo in cui le difficoltà aumentano, condividiamo ciò che abbiamo: se abbiamo solo tempo da offrire impieghiamolo per chiamare un amico che sta solo, un anziano per ascoltarlo e rincuorarlo.

In questo tempo abbiamo apprezzato maggiormente i vantaggi della tecnologia perché ci sta aiutando e ci aiuta a sentirci meno distanti l’uno dall’altro.

Non sarà mai in grado di sostituire i contatti veri, dovrà essere sempre e solo un mezzo non un’alternativa perché non dobbiamo chiuderci in noi stessi per non soffrire poi, a fine pandemia, di mali terribili quanto questo virus.

Usiamo la tecnologia per arrivare dove ora fisicamente non possiamo stare ma non convinciamoci che sia un degno sostituto del contatto diretto, visivo e fisico.

Quante volte, presi dalla frenesia della vita, abbiamo rinunciato a trascorrere del tempo con i nostri cari e ce ne siamo poi pentiti.

Ora possiamo imparare a dosare meglio il nostro tempo, a non farlo mancare nella nostra vita un po’ di tempo per chiamare un parente o un amico.

Abbiamo la possibilità di stare soli con il nostro nucleo familiare e di dedicare a loro il massimo di noi stessi, chi lo faceva già si impegni ancora di piu’, chi non lo faceva possa scoprire questo aspetto.

Pensiamo a ciò che è veramente importante, a chi resta nel nostro cuore e nella nostra vita anche in questi tempi tristi e la tristezza diventerà meno nera.

Abbiamo tutti almeno una persona che ci rende felici, concentriamoci su questo, almeno in questi giorni.

Possiamo riscoprire il valore del Natale autentico, fatto di persone ma soprattutto di comunione di cuori, di preghiera, di riflessione profonda e sincera.

Per il 2021 auguro a tutti noi la speranza.

La speranza ci aiuta ad essere creativi, a reinventarci se serve per ripartire, a non deprimerci ma a trovare nuovi spunti, nuova linfa vitale.

La speranza regala sogni anche a chi ha smesso di crederci.

Che la speranza sia nostra compagna di viaggio nell’anno che si appresta ad arrivare.

Non mollare Ischia.

Buon Natale.