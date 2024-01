Natale sull’isola d’Ischia, sono 99.918 arrivi!

Il natale a Ischia (e in particolare Forio) ha registrato numeri importanti. purtroppo sono ancora solo quelli relativi ai transiti sui Porti di Ischia e di Casamicciola e non abbiamo una migliore classificazione, ma ci bastano per comprendere il fenomeno.

I dati elaborati dalla Capitaneria di Porto di Ischia, coordinata dal Capitano Antonio Magi, parlano chiaro.

Il porto di Ischia, nel mese di Dicembre ha sostenuto un traffico di 75.743 arrivi e di 8.881 veicoli rispetto alle 66.825 partenze di passeggeri e di 7590 veicoli. In particolare, nel periodo che va dal 22 dicembre al 6 gennaio, invece, i passeggeri arrivate ad Ischia sono stati 36.006 e 4518 veicoli. Nello stesso periodo, inoltre, sono partiti in 34312 e 4.495 veicoli.

Minore il traffico del porto di Casamicciola dove sono a dicembre sono arrivai 22.027 persone e 5417 veicoli. Mentre sono partiti in 20.023 con 5235 veicoli. Nel periodo caldo delle vacanze natalizie il parziale è di 10.543 persone e 2956 veicoli in arrivo e di 9275 persone e 2767 veicoli in partenza.

Da Forio, invece, dove opera solo l’aliscafo Alilauro, sono transitati 2148 passeggeri in arrivo e 1254 in partenza. Il parziale del momento clou è di 1254 in arrivo e 1760 in partenza.