Natale senza i tuoi | #4WD

Sono sconcertato dal fatto che, durante le feste di Natale, una coppia di genitori anziani che abita a Casamicciola non possa ricevere gli auguri di un figlio o di un nipote nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, se residente a Ischia. Lo prevede l’ultimo DPCM sugli spostamenti, vietati anche tra comuni limitrofi e nell’ambito strettamente familiare. La cosa mi riguarda da vicino, avendo suoceri ottantenni non conviventi con la mia famiglia.

Vedete, io sono tra quelli che non condivide nulla di questo Governo, se non la necessità di non mollare la presa delle misure anti-Covid con un popolo indisciplinato come il nostro. Ma al tempo stesso, non posso continuare a tollerare la cecità di certi provvedimenti che, ad esempio, continuano a porre sullo stesso piano lo spostamento da Belluno a Cortina (69 km) per andare a sciare e trascorrere il Natale sulla neve, con la visita a parenti stretti e per giunta anziani in un comune a soli sei chilometri di distanza da casa propria; o che la Lombardia sia già diventata zona arancione e la Campania, con meno casi, sia rimasta rossa; o che si possa svolgere attività motoria e, contemporaneamente, viga l’impossibilità di esercitare il diritto alla caccia nei boschi o in AFV, costringendo migliaia di cani da ferma a restare chiusi nei loro box e compromettendo definitivamente la stagione venatoria di un cacciatore che, per tale attività, versa allo Stato quasi trecento euro -tra tasse e assicurazione- per una stagione venatoria di appena cinque mesi.

Tornando al main topic: comprendo appieno la diffidenza verso il buon senso latente di noi Italiani. Ciononostante, dovrebbero essere i controlli a sancire la differenza, evitando di fare di tutt’erba un fascio e che paghi il giusto per colpa del peccatore, premiando chi intende semplicemente trascorrere qualche ora con un proprio caro, magari non autosufficiente, in tutta sicurezza e nel pieno rispetto delle regole.