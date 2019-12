“Natale ogni giorno per aprire i nostri cuori” gli auguri di Natale del sindaco GiovanBattista Castagna

“Ho sempre pensato al Natale come a un bel momento. Un momento gentile, caritatevole, piacevole e dedicato al perdono. L’unico momento che conosco, nel lungo anno, in cui gli uomini e le donne sembrano aprire consensualmente e liberamente i loro cuori, solitamente chiusi”. Credo che niente, meglio di questa celebre frase di Charles Dickens, riesca a racchiudere l’essenza della festa – il Natale, per l’appunto – che ci accingiamo a vivere. Già, e allora il pensiero corre indietro nel tempo, a quando anch’io bambino aspettavo con tanta emozione e trepidazione che si celebrasse questa ricorrenza. Sperando, oggi come allora, che potesse essere Natale ogni giorno, proprio per aprire i nostri cuori all’altruismo e alla speranza. Sono qui da sindaco di Casamicciola a rivolgere ancora una volta a tutti i miei concittadini gli auguri di buone feste, e lo faccio con sentimenti di orgoglio e riconoscenza pensando al plebiscito con il quale a maggio avete voluto che fossi ancora io (accompagnato da un fantastico gruppo di consiglieri e assessori ai quali non smetterò mai di esprimere la mia riconoscenza) a rappresentare la nostra meravigliosa comunità. Quel plebiscito, credetemi, per me non ha rappresentato un freddo dato elettorale ma un segno tangibile della stima e dell’affetto che nutrite nella mia persona e questo mi responsabilizza ancor di più spingendomi a moltiplicare gli sforzi per costruire insieme a voi un paese e un avvenire migliore.

Ho un cruccio, e non credo ci sia bisogno nemmeno di spiegare quale sia. Anche quest’anno tante famiglie trascorreranno il Natale lontano dalla loro abitazione e questa è una “ferita” che mi addolora profondamente. Ma riusciremo a ricostruire, riusciremo a rinascere, riusciremo a metterci tutto alle spalle. Io posso soltanto assicurarvi che tutto quello che ho fatto, sto facendo e farò resta finalizzato esclusivamente a tutelare gli interessi di tutti i casamicciolesi. Per i quali continuerò a battermi finché avrò fiato, preferendo lavorare sodo piuttosto che concedermi alle luci dei riflettori. Orgoglioso di potervi rappresentare, vi abbraccio tutti e vi auguro un buon Natale circondati dall’affetto dei vostri cari. E che il buon Dio vegli sempre su di noi e sulla nostra Casamicciola.



Con affetto

Il vostro sindaco

Giovan Battista Castagna