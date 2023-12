Natale. Inaugurato il Presepe Ischitano a Ischia Ponte

Con l’inzio del mese dell’avvento, dicembre, ecco che si dischiudono le porte del grande presepe in stile ischitano realizzato dall’Ass. Amici del Presepe Ischitano, il cui presidente é Pasquale Di Massa.

Un tripudio di colori e architetture ischitane, di scene che ricalcano panorami a noi noti e monumenti che svettano tra casupole e terreni coltivati, il presepe ischitano é stato realizzato ancora una volta all’interno dell’atrio di ingresso del palazzo del Seminario ad Ischia Ponte ed 3 già visitabile tutti i giorni sia al mattino che al pomeriggio.

“Ringrazio S.E. Vescovo Villano per aver permesso la realizzazione, anche quest’anno, del presepe Ischitano nello storico palazzo del Seminario qui ad Ischia Ponte, e ringrazio tutti quanti hanno collaborato alla realizzazione di questa opera” dichiara Pasquale Di Massa.

Il presepe, che si sviluppa su più livelli, racconta la nostra isola attraverso le miniature di palazzi storici, luoghi di interesse e scene di vita quotidiana, tra mare e monti. Immancabile, infatti, l’approdo con i pescatori e la cantina con i filari di viti, o ancora gli antichi mestieri e le popolane intente a fare la spesa al mercato.

Visitare il presepe ischitano dell’AIAP, significa avere modo di “sbirciare” l’isola intera, compresa la tradizionale ‘ndrezzata e l’eremo di San Nicola.

Un modo diverso e legato alle nostre tradizioni di vivere il Natale e valorizzare la cultura della nostra isola che si concretizza anche nello storico “itinerario”, la pubblicazione che racchiude un percorso isolano da compiere seguendo, appunto, i presepi realizzati in tutti i comuni dell’isola d’Ischia, libretto che sarà pubblicato di qui a breve.

Visitate il presepe ischitano ad Ischia Ponte e condividete le vostre foto con l’hashtag #presepeischitano2023 le più belle saranno repostate da Il Dispari e dalla pagina FV ufficiale AIAP Ischia.

TRE CONCORSI

Si ricorda che fino al prossimo 15 dicembre c’è tempo per iscriversi ai concorsi indetti dall’AIAP.

Queste le tipologie: concorso dedicato al presepe realizzato all’interno delle chiese dell’Isola d’Ischia, il concorso dedicato presepe realizzato da privati ed esposti al pubblico e, infine, il concorso dedicato ai presepi in famiglia, quello cioè creato in casa assecondando magari la fantasia dei propri figli, attraverso il quale si sentirà quel calore della sacra famiglia di Betlemme che illumina i nostri cuori. Quest’ultimo concorso verrà premiato dalla testata isolana del Dispari e si potrà partecipare anche inviando semplici foto che verranno condivise sulla pagina Facebook dedicata. In una prima selezione verranno individuati i presepi più caratteristici e rispondenti allo stile ischitano i cui tratti sono stati delineati poco sopra, e questi saranno giudicati da una apposita commissione, che si recherà presso i partecipanti per stilare, poi, la graduatoria finale.

CONTATTI

Presidente Pasquale Di Massa3389137835 – Luigi Iacono 3389285748

Email: aiapischia@gmail.com

Pagina facebook www.facebook.com/Aiapischia/