Natale in Zona Rossa, la Santa Messa più toccante

Ida Trofa | E’ ancora un Natele mesto, un Natale diverso” a Casamicciola Terme.Il terzo dopo il disastro sisma da cui non ci si riesce a rialzare. L’ennesimo dopo tante tragedie. ;a qualcuno, come le centinaia di persone accorse al freddo e al gelo della baracca di Piazza Majo, ha testimoniato con il loro anelito, la voglia di essere comunità e di esserci.

Natale in Zona Rossa con la Santa Messa più importante di questi giorni di festa e di famiglia.

“Un Natale triste”, ma con la voglia di reagire, è questo il messaggio delle oltre 200 persone che la mattina di Natale hanno voluto prendere parte sin dalle 10,00 del mattino alla processione del Bambino Gesù e alla messa del 25 dicembre.

Torna così a rivivere l’antico e martoriato borgo; torna con la fede e la speranza nonostante tutto a celebrare sulle macerie della Parrocchia di Casamicciola.

Casamicciola alta torna a vivere e palpitare grazie alla vicinanza e sensibilità di Don Gino Ballirano. Anche se solo per un attimo, per sole quattro ore. Prima la processione del Bambino dal piccolo presepe allestito all’angolo di Piazza Majo e via D’Aloiso poi nella chiesa provvisorio in va Montecito.

“Un Natale diverso”, ma comunque importate forse come non mai. Quello appena trascorso dalle popolazioni terremotate di Casamicciola e Lacco Ameno non è stato, infatti, un Natale semplice, come i due precedenti ma testimonia la resilienza di un popolo, la voglia id restare e di tenere accesa la fiammella nonostante i palazzi ancora crollati, le case incerottate e cadenti, la Parrocchia Madre di Santa Maria Maddalena ancora chiusa: Perché la “parrocchia“ siamo noi!

Un lungo applauso e una sentita commozione hanno accompagnato le parole el Parroco Don Gino quando incalzato dalle domande sulla riapertura dei luoghi di culto ha risposto con tono greve e profondo che “ la vera Parrocchia siamo tutti noi“. Quando davvero dire “Casa“ vuol dire essere comunità.

Anche se nel profondo del cuore la preghiera e la speranza resta quella di poter vivere finalmente e concretamente (per tutti gli sfollati e la comunità colpita) l’impegno forte di chi ha la forza ed il potere affinchè cambi la deriva e la lenta agonia di questi borghi tanto amati eppure da sempre, anche senza il terremoto, abbandonati a loro stessi, a loro triste ed immutabile destino.