Natale di Roma, la Citta’ eterna festeggia 2773 anni di storia

ROMA (ITALPRESS) – Roma festeggia 2.773 anni di storia. Tante le iniziative in programma per il compleanno della Citta’ Eterna da seguire in tv e sui social tramite internet.

“Stiamo attraversando un momento difficile, insieme a tutta l’Italia e al resto del mondo. Sapremo rimetterci in cammino, come sempre nella nostra storia. Per festeggiare i 2.773 anni di vita di Roma, abbiamo preparato un programma speciale con le nostre istituzioni culturali, insieme ai tanti personaggi del mondo dello spettacolo e della cultura che celebreranno con noi questo appuntamento”, dichiara la sindaca Virginia Raggi.

“Auguri Roma, 2773 anni di grandissima bellezza. Uniti ce la faremo”, scrive su Twitter il segretario del Pd e presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, nella ricorrenza del Natale di Roma.

“Il 21 aprile 2020, anno 2773 ab Urbe condita – aggiunge il vicesindaco con delega alla Crescita culturale, Luca Bergamo -, sara’ forse raccontato come quel giorno in cui celebriamo un compleanno insieme, quello di Roma, dopo settimane di distanza in cui attraverso la cultura, la musica, gli scambi attraverso la Rete e attraverso i balconi ci siamo sentiti comunque uniti e parte della stessa sfida. E potrebbe essere ricordato come il simbolo di un periodo in cui una esperienza durissima ci ha spinto verso una societa’ diversa e migliore. Ma dipendera’ dalla consapevolezza che la soluzione alla crisi che viviamo – e che ci attende – si trova solo se ciascuno si rende conto di dipendere dal benessere materiale o morale di qualcun altro. Insieme alle istituzioni culturali di Roma Capitale abbiamo creato una festa, online come il particolare momento ci richiede, in cui abbiamo coinvolto tanti artisti e personaggi che amano la citta’ e vogliono celebrarla insieme a tutti noi”.

(ITALPRESS).