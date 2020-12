Natale amaro per Perrella. Il tribunale lo bacchetta: “paga il canone!”

Viviamo in una nazione dove, come ciliegina sulla torta, ci troviamo alla giustizia un ministro come Alfonso Bonafede e, in questa dimensione, abbiamo imparato a leggere gli atti che produce la magistratura.

Nella grande battaglia tra il “nuovo” Comune di Lacco Ameno e il gestore del porto, la società di Giuseppe Perrella c’è un round che va a favore del comune e che sarà difficile da digerire per il gestore del bene.

Il giudice Guglielmo Manera del Tribunale di Napoli, Sezione di Ischia, ha “revocato il decreto emesso inaudita altera parte il 31.7.2020” e ha rigettato l’istanza di sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo.

In poche parole, gli uffici del comune di Lacco Ameno devono mettere in esecuzione l’azione di recupero del contributo per il 2019 non versato dal gestore del porto pari ad Euro 170.000,00.

Una mazzata economica per il buon Perrella, alterego del buon De Siano che, oltre ad una pronuncia amara riceve anche una sentenza dal contenuto molto forte.

«le circostanze sopra indicate – scrive il giudice – non implicano, neanche in punto di prospettazione, la totale indisponibilità dell’immobile concesso all’opponente, in presenza della quale soltanto è consentita ex art. 1460 c.c. la sospensione del pagamento del canone (cfr. Cass., Sez. III, n. 261/08), secondo un principio di diritto dettato in materia di locazione, ma da ritenersi analogicamente applicabile, al pari di altre norme relative a quest’ultima (v. Cass., Sez. III, n. 14739/05), anche alla presente fattispecie negoziale».

Poche righe per demolire le tesi della difesa di Perrella.

«quanto al motivo di opposizione sopra indicato – continua Manera – sub 3), non si comprende a quali fatti la concessionaria intenda riferirsi come causa di indisponibilità dell’immobile da essa goduto, né, in ogni caso, ciò è allo stato corroborato da prova scritta; quanto al motivo di opposizione sopra indicato sub 4), non è stato chiarito il titolo in forza del quale il Comune dovrebbe rimborsare l’asserito credito portato in compensazione degli importi oggetto di causa; quanto al motivo di opposizione sopra indicato sub 5), si tratta di un controcredito all’evidenza illiquido, non sostenuto da prova scritta e generico quanto ai ritardi imputati all’ente e al termine che esso avrebbe lasciato scadere invano».

Si mette in salita per l’uomo che ha trasformato le acque di Lacco in gallina dalle uova d’oro. Ora c’è da posare l’uovo!

«in definitiva, dunque, provato il credito di parte opposta – conclude il giudice -, l’obbligata non ha avanzato motivi di opposizione sostenuti da prova scritta o di pronta soluzione e, pertanto, non si ravvisano i gravi motivi richiesti dall’art. 649 c.p.c. per la sospensione dell’efficacia esecutiva del provvedimento monitorio»

Ora si passa alla “provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo” e allo sborso dei danari in favore del comune e dei cittadini di Lacco Ameno. Come qualcuno dice, “c’è un giudice a Berlino”…

Questa sentenza, ovviamente, non è definitiva e potrà ancora essere appellata e, volendo, anche ribaltata. E’ la bellezza della nostra giustizia. Nel frattempo “nuovo comune di Lacco Ameno 1, Perrella 0.