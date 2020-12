Natale a Piedi, 25, 26 e 1 gennaio stop di tutti i bus EAV

Sarà “Zona Rossa” e sarà un vero e proprio lockdown. Con un ordine di servizio interno, l’EAV ha disposto “la soppressione nei giorni di Natale, Santo Stefano e Capodanno, rispettivamente 25, 26 dicembre 2020 e 1° gennaio 2021, del servizio ferroviario e automobilistico su tutte le linee aziendali nonché di tutti i servizi d’infrastruttura e connessi (stazioni, officine di manutenzione, Pronto Intervento, DCO, impianti vari, etc.).”

Una soppressione fondata su quale motivo? Perché chi non ha l’auto, nonostante le limitazioni e le regole di sicurezza, in questi giorni non potrà raggiungere i propri cari? Perché ridurre in questo modo così drastico la possibilità di movimento dei cittadini.

Il 26 mattina i supermercati sono aperti. Perché c’è chi non può andare a fare la spesa? Quale aiuto alla lotta contro la diffusione del covid porteremo sopprimendo tutte le “le linee aziendali”?

Per gli operatori sanitari sarà predisposto un servizio dedicato individuale a chiamata, sia su terraferma che per l’isola di Ischia. E gli altri che lavorano?

Sull’ordine di servizio si legge: “Considerate le recenti disposizioni emanate dal Governo Nazionale e Regionale, che impongono forti limitazioni alla mobilità, in particolare nei giorni festivi dal 20 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021”

E il governo ha deciso che dobbiamo restare senza trasporti pubblici il 25 dicembre, il 26 e il primo gennaio? Non ci sembra!

Nonostante la zona rossa, infatti, è possibile raggiungere parenti e amici una volta al giorno. Sempre consentito il rientro presso le proprie abitazioni e sono autorizzati gli spostamenti per lavoro, salute o necessità. Ma devi essere automunito, altrimenti resti a casa!