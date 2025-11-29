Natale a Ischia, oggi si accende l’albero di Piazza degli Eroi

Il Comune di Ischia, in collaborazione con Ischia Risorsa Mare e la DMO Ischia, alzano il sipario sulla rassegna di eventi di Natale a Ischia 2025/2026. Oggi, sabato 29 novembre il primo momento di festa con l’ormai rituale accensione dell’albero di Piazza degli Eroi. Un momento emozionante, comune a moltissime città d’Italia e del mondo, che anche ad Ischia finisce per rappresentare un momento attesissimo da bambini e adulti. Per questa occasione la piazza sarà chiusa al traffico e a partire dalle ore 15:00 inizieranno una serie di attività rivolte soprattutto ai bambini.

Ritorna sull’isola la compagnia “Ma Dove Vivono i Cartoni?!” con lo spettacolo “Pippi Calzelunghe e i doni del Natale”. I bambini saranno coinvolti nel racconto della storia messa in scena dai bravissimi attori che lo scorso Natale hanno animato i weekend con gli spettacoli in Piazzetta San Girolamo che saranno nuovamente proposti nel corso delle prossime settimane. I più piccoli potranno divertirsi anche con scivoli gonfiabili ed elementi scenografici (a cura di Flavio Conte Events Creator), con la presenza di draghi e dinosauri giganti animati della Progetto eventi 6.0.

A seguire vi sarà la Parata della Banda Musicale Città di Ischia, con le esibizioni artistiche de Il Balletto di Ischia, Asd Manu Moving Gymnasium e ASD Pattinaggio Ischia, oltre ai “Cori di Natale” a cura di Officine Creative di Cordate Vocali. Non mancherà il primo saluto di Babbo Natale, che per l’occasione giungerà in piazza a bordo del suo Apecalessino ischitano.

All’imbrunire (tra le 17:00 e le 18:00) ci sarà l’emozionante accensione del grande albero di Piazza degli Eroi e di tutte le luminarie del Comune di Ischia. La festa sarà accompagnata anche da dolci sorprese a cura di Dolci Fantasie Pasticceria , e si chiuderà con la musica del Dj Tony Romano fino alle ore 19:00. In questa giornata si inaugurano anche i mercatini di Natale (a cura di CreativIschia) che saranno pronti ad accogliere turisti e ischitani su via Edgardo Cortese e Corso Vittoria Colonna.

La festa per bambini finisce a Piazza degli Eroi, ma quella per adulti continua in Piazza Antica Reggia con il ritorno del format di intrattenimento “C’E’ Piazza per te” con la serata anni 70/80: si esibiranno Dj Duccio Bocchetti accompagnato da Voice 6M. L’evento è organizzato dalle attività commerciali di Ischia Porto con il patrocinio del Comune di Ischia e giunge al suo terzo appuntamento dopo aver raccolto partecipazione ed entusiasmo nelle prime due serate di cui è stato protagonista anche l’artista ischitano Maurizio Filisdeo.