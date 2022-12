NATALE A ISCHIA, LUCI ED EVENTI PER I BAMBINI

Con l’accensione delle luminarie natalizie e con l’inaugurazione de “La Casa di Babbo Natale” presso l’ex Carcere del Molino alla spiaggia dei Pescatori, è iniziato il Natale del comune di Ischia con il supporto della regione Campania e della Città Metropolitana di Napoli. Un calendario di eventi incentrato su attività e momenti dedicati soprattutto ai più piccoi per non privarli della magia del Natale nonostante il sentimento di tristezza diffuso nella comunità per quanto avvenuto il 26 novembre a Casamicciola. Sono stati – non a caso – numerosi i bambini che hanno incontrato domenica il caro Babbo Natale gustando dolci e prelibatezze varie. La Casa di Babbo Natale sarà aperta fino all’8 gennaio con diversi laboratori in programma dedicati sempre ai più piccoli mentre il 23 dicembre dalle 19:00 alle 21:00 ci sarà un nuovo incontro con Babbo Natale che accoglierà i bambini per ricevere letterine e per scattare foto.

Martedì 20 dicembre, alle 18:30, è prevista l’inaugurazione del Bosco Incantato presso la Pineta degli Artisti in via Edgardo Cortese alla presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione; sarà dedicato un minuto di silenzio e un pensiero alle 12 vittime della frana di Casamicciola. Il Bosco Incantato sarà allestito fino all’31 gennaio, mentre i presepi artistici di Ischia Ponte saranno aperti fino all’8 gennaio e i mercatini di Natale in Piazzetta San Girolamo fino al 10 gennaio.

La rassegna natalizia presenta numerosi eventi culturali e di beneficenza (a cura delle scuole, delle Associazioni e delle attività del territorio sempre pronte a dare il proprio contributo) e, per quanto concerne la musica, oltre agli appuntamenti della Chiesa del Buon Pastore e del Convento di San Antonio si segnalano due appuntamenti: il 30 dicembre alle ore 19:30 “The Spirits of Christmas” Gran concerto del Gruppo “Gospel Voices Choir”diretto dal M. P. Castaldo con esecuzione di canti Gospel, il 1 gennaio alle ore 17:00 al CineTeatro Excelsior ci sarà il Gran Galà di Capodanno “The three tenors” Francesco Malapena, Mario Thomas, Giacomo Mosca, Ensamble “Felix Mendelssohn” diretta dal M° Ciro Montella, al pianoforte il M° Luca Mennella. Si è ritenuto opportuno, invece, non organizzare la festa della vigilia di Capodanno in piazza. Il programma degli eventi è consultabile sulle pagine Facebook Comune d’Ischia e Natale a Ischia, oltre che sul sito www.comuneischia.it