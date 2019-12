Natale a Forio: dopo il Gran Concerto di Natale ancora emozioni in musica con il ROBERTO PETROLI TRIO

Il magico Natale a Forio ha regalato grandi emozioni con lo spettacolo internazionale che ha visto protagonisti il SOPRANO FRANCESCA PATANÈ il BARITONO MARCO CHINGARI accompagnati al pianoforte dal M° GIUSEPPE IACONO con la partecipazione straordinaria del Maestro Gaetano Maschio nell’incantevole location della Basilica S. Maria di Loreto.

Nella giornata del 26 dicembre abbiamo assistito ancora a tanta musica che scalda cuori e animi con l’esibizione dei bravissimi ragazzi del San Vito Christmas Choir, diretto dal M° Gianvito Di Maio, in piazza San Gaetano, divenuto per l’occasione teatro naturale perfetto, che con le loro note e voci hanno abbracciato e scaldato i cuori dei tantissimi spettatori accorsi.Spazio anche alla scoperta del territorio con “A spasso per il centro storico di Panza” con momenti musicali e teatrali a cura della Prof.ssa Anna Capodanno e tantissimi divertimento per i piccini con il “Christmas Village” a cura dei Cavalieri dell’Isola Verde che hanno letteralmente incanto intere famiglie.

Il concerto di Alexandra Serebryakova ha condotto a ritmo di musica i tanti spettatori che per il Centro Storico di Forio hanno visto arrivare DragoNatale con la sua slitta e le sue performance con il fuoco magico e il finale con il M. Pasquale Dragon Di Costanzo First World Record.Grande spettacolo e divertimento nella serata al Palanoel con lo spettacolo “La Corrida Silver Over 50 allo sbaraglio” con la partecipazione del gruppo “We have a dream” che ha saputo arricchire in maniera simpatica lo spettacolo presentato da Anna Castagna e Nello Di Leva.

Tra musica e divertimento arriviamo alla giornata di venerdì 27 dicembre , che vede il pomeriggio dedicato a Letture animate per bambini a cura dell’ass. Artesia (ore 15 in p.zza S.Gaetano); alle ore 16,00 , sempre in Piazza S. Gaetano “Giovani allievi Pirati crescono”: tour di Forio per bambini con sorpresa finale a cura dell’ass. I Pirati del Cuore. Info 3925771588La serata sarà dedicata alla grande musica: alle ore 21.00 infatti, al Palanoel, nel contesto della tournée internazionale, torna a Forio il ROBERTO PETROLI TRIO. Roberto Petroli clarinetto, sax alto, sax tenore, sax soprano, akaiEWI; Stefania Verità violoncello e violoncello elettrico; Gianvito Di Maio piano, tastiere e voce – diversi mondi musicali collegati insieme creano dei veri paesaggi sonori. Saranno presentati anche brani dell’ultimo lavoro discografico intitolato “La mia isola”, dedicato all’isola di Ischia.