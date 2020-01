Natale a Forio: benvenuto al nuovo anno con la musica degli angeli che introduce i prossimi imperdibili appuntamenti

Dopo la “buona novella” annunciata dal SUNSHINE GOSPEL CHOIR DIRETTO DA ALEX NEGRO, che ha elevato toccanti canti religiosi nel bellissimo concerto tenutosi nelle due chiese di Panza e Forio a Capodanno, il ricco cartellone di eventi di Note di Natale Sotto l’Albero, sotto la direzione artistica del maestro Gaetano Maschio, prosegue con tantissimi imperdibili appuntamenti.Nella giornata di Giovedì 2 gennaio alle ore 16.00 a Monterone prenderà il via la Caccia al tesoro con i bambini delle varie parrocchie a cura del gruppo animazione parrocchiale S. Michele Arcangelo.La sera, alle ore 20.30 al Palanoel, appuntamento con la poesia d’autore “Estro…versi” con Eduardo Cocciardo.Venerdì 3 gennaio dalle 16.00 alle 18.00 al Palanoel ci sarà lo spettacolo per i i più piccini con “Le fiabe dei sogni” a cura dell’ass. Vicoli Saraceni, e dalle 17.30 alle 20.30 le Street Band animeranno le nostre passeggiate sul corso di Forio con la loro musica da intrattenimento che ci accompagnerà al PalaNoel alle ore 20.00 per lo Spettacolo Teatrale “La ballata del tempo” a cura dell’ass. Vicoli Saraceni La mattinata di sabato 4 gennaio dalle ore 10.00 alle ore 13.00 spazio alla cultura per il territorio per le strade del centro Storico di Forio con “Dimore storiche – portoni aperti nel centro storico di Forio, visite guidate e degustazioni” a cura dell’IIS Mennella e dalle ore 11.00 alle ore 12.00, sempre per il Centro Storico di Forio, si diffonderà la musica strumentale della Banda Aurora Città di Panza che terminerà la sua esibizione al Palanoel con il Matinée musicale. Dalle ore 16.00 alle 20.00 si alzerà il sipario sul Presepe Teatrale in via Torrione “QUANNO NASCETTE NINNO” nato da un’idea di Gaetano Maschio e arrivata quest’anno alla sesta edizione.Assisteremo a bellissime scene ricostruite e recitate tratte dal presepe napoletano dalle associazioni “Carucce & Co.”, “Compagnia Instabile Torrione”, “MACSS”, “Magnosa”, “Vicoli Saraceni”, “T.C.A. The Creative Arts – Teresa Coppa Academy”. Regia Gaetano Maschio ed Eduardo Cocciardo. Si ringraziano l’ass. Radici per il Torrione ed i proprietari dei portoni di Via Torrione. Le scene verranno ripetute ogni 15 minuti. Ingresso al percorso da Corso Francesco Regine Alle ore 18.00 inoltre al Piazzale Marinai d’Italia prenderà il via la “Grande Caccia al Tesoro” per adulti con l’animazione di Special Club e Michele Di Leva. Per iscriversi chiamare al numero 3388319263.In serata, alle ore 20.30 al Palanoel, musica con “Le Nuove Incognite in concerto” che ci accompagneranno alla vigilia dell’Epifania, il 5 gennaio che vede in programma alle 10.00 Forio a Piedi gratis a cura dell’ass. I Pirati del Cuoree alle ore 11,00 – 13,00 in Piazza San Gaetano, le Letture animate per bambini a cura dell’ass. Artesia.Ancora cultura dedicata alla nostra isola con l’appuntamento, alle ore 12.00 per la Presentazione libro di Benedetto Valentino “Novecento a Ischia”.Nel pomeriggio, alle ore 15.30 inizierà la passeggiata ecologica alla ricerca di… , stand di ristoro al Piazzale Soccorso a cura del gruppo animazione parrocchiale S. Michele Arcangelo.In serata, alle ore 20.30 al Palanoel “XMas – Zapping”, Spettacolo musicale a cura dell’associazione Musarspe. Gran chiusura di questo ricco cartellone che ci hanno allietato durante tutte le festività natalizie per il giorno 6 gennaio.Dalle ore 10.30 alle ore 12.30 Le Befane “invadono” Forio e Panza a cura dell’ass. Artesia e dalle ore 11.00 alle ore 13.00 La Befana accompagnata in carrozza distribuisce caramelle ai bambini sul corso di Forio a cura dell’ass. I Cavalieri dell’Isola VerdeNel primo pomeriggio alle ore 16.00 aMonterone via al Presepe vivente presso la Chiesina delle Rose a cura del gruppo animazione parrocchiale S. Michele ArcangeloChiusura in grande stile alle ore 18.30 al Palanoel con il Galà delle Associazioni, con la partecipazione del M. Vito Colella e buffet a cura dell’ass. I Cavalieri dell’Isola Verde.