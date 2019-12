Natale a Forio, arriva l’ensemble “Le Scasse”

Il vasto programma del Natale a Forio continua tra divertimento per bambini, musica e spettacolo con l’esibizione al PalaNoel previsto per stasera, sabato 28 dicembre, alle ore 20:45 dell’ ENSAMBLE LE SCASSE in PULCINELLA 2.0 che così si presentano:“Noi dei Musarspe, (è questo il nome preciso, effettivamente non è facile ma dal Panariello questo è uscito) come gruppo musicale non amiamo collocarci o definirci. Siamo semplicemente un gruppo di amici, che partendo dalle nostre esperienze musicali passate, ha deciso di unirle e di creare qualcosa di diverso e sicuramente d’impatto. Lo show di domani infatti è un esempio : Pulcinella 2.0 è uno spettacolo che partendo dalle basi solide della meravigliosa musica napoletana, si evolve e si trasforma in qualcosa di molto più modero e sicuramente particolare. Tema principale dello spettacolo: il sorriso del pubblico. Abbiamo cercato di creare uno spettacolo che fosse un crescendo di risate, quindi assolutamente da non perdere perché senza il pubblico non si può fà! Noi, v’aspettamm”.E intanto gli eventi della manifestazione di Note di Natale Sotto l’Albero continuano a riscuotere successi.Grande partecipazione di pubblico per lo spettacolo di giovedì sera che, anticipato dall’esibizione di Dragonatale con la sua slitta per il centro di Forio, ha garantito divertimento e allegria con LA CORRIDA SILVER OVER 50, che ha visto i coraggiosi dilettanti allo sbaraglio esibirsi liberamente in performance di canti balli teatro e tanto altro presentati da Anna Castagna e Nello Di Leva. Ospiti speciali della serata, lo sportivo Gianni Sasso, campione della maratona di New York, nel ruolo di giurato, e il gruppo We Have a Dream che ha saputo coinvolgere e divertire il pubblico con particolarissime esibizioni.La serata del venerdì e’ stata caratterizzata dalla grande musica strumentale del ROBERTO PETROLI TRIO composto da Roberto Petroli al clarinetto, sax alto, sax tenore, sax soprano, akai EWI, da Stefania Verità al violoncello e violoncello elettrico e Gianvito Di Maio al piano, tastiere e voce. Le note calde e coinvolgenti del trio hanno rappresentato diversi mondi musicali collegati insieme creando dei veri paesaggi sonori. Sono stati inoltre presentati anche bellissimi brani tratti dall’ultimo lavoro discografico intitolato “La mia isola”, dedicato all’isola di Ischia.Cresce l’attesa per la serata di domenica 29 dicembre in cui I SOLISTI DELLA WIND SYMPHONIETTA OMAGGIANO ENNIO MORRICONE COMPOSITORE ETERNO. La serata ospiterà (alle ore 20.30) un meraviglioso concerto “Ennio Morricone, Compositore eterno”, nella storica basilica di S.Maria di Loreto con ospiti internazionali.Musiche, racconti e monologhi tratti dalla filmografia di Sergio Leone, Giuseppe Tornatore, Elio Petri e Giuliano Montaldo, da un’idea di Gianni Mola.Incipit e supervisione ai testi di Licia Mazzuca, con la partecipazione de’ I Solisti della Wind Symphonietta.Orchestrazione e direzione: Gianni Mola