Natale a Forio: arriva la magia!

Nella lunga giornata della Vigilia, si diffondono sentimenti di fratellanza e di pace per il centro di Forio che ci conducono direttamente alla serata del giorno della natività dedicata al Gran Concerto di Natale.

E’ la vera magia del Natale quella che si diffonde tra le strade e le piazze del centro storico di Forio con la solenne e storica processione, accompagnata dalla banda musicale, del SS.mo Sacramento e benedizione del mare. Ma non una processione qualunque. Poco prima dell’avanzare della luce del nuovo giorno, a suon di musica e scoppi di fuochi pirotecnici, centinaia di persone accorrono da tutta l’isola per assistere a questa storica tradizione che si perde sin dalla notte dei tempi. Lo scenario è l’accogliente piazza San Gaetano, che abbraccia e protegge come in un ventre la popolazione che, accomunata da un unico sentimento, si scambia abbracci d’auguri. Perché la vera magia del Natale è questa: il ritrovarsi insieme intorno ad un fuoco amico per scambiarsi messaggi di pace e fratellanza, fermando il tempo e lasciando a casa angosce e preoccupazioni che troppo spesso ci attanagliano. La lunga giornata della vigilia prosegue con le specialità gastronomiche della tradizione natalizia: da mezzogiorno spazio a baccalà fritto e pizza di scarola in ben due punti del territorio. Baccalando a cura della Pro Loco Panza nello spazio antistante il PalaNoel, preceduto dal concerto della Christmas Band, e scarola torciuta con baccalà fritto a Monterone organizzato dal gruppo di animazione parrocchiale S.MicheleArcangelo.

Dalle ore 23, in tutte le chiese del territorio foriano, via a veglie e preghiere in attesa delle SS. Messe della Natività. Come ormai di consueto, alle ore 0,30 nel Presepe della Fontana in piazza Pontone assisteremo alla tradizionale nascita di Gesù Bambino con brindisi offerto dall’ass. MACSS. In contemporanea a Montrone sarà distribuita cioccolata calda a cura del gruppo parrocchiale S.Michele Arcangelo.

La giornata solenne dedicata al Natale inizierà la mattina alle ore 10, quando per le vie del centro cittadino la Banda della città di Forio diffonderà con musiche natalizie l’atmosfera di festa, mentre il pomeriggio, dalle ore 17 alle 19, sarà interamente dedicato al divertimento per tutta la famiglia con il Christmas Village al PalaNoel e per le vie del centro di Forio grazie ai Cavalieri dell’isola Verde.

Musica e divertimento ci introducono alla gran serata che vedrà protagonista, presso la Basilica di S. Maria di Loreto dalle ore 20,30, il GRAN CONCERTO DI NATALE, con le voci internazionali del Soprano FRANCESCA PATANE’ e del Baritono MARCO CHINGARI accompagnati al pianoforte dal M° GIUSEPPE IACONO.

La giornata del 26 dicembre ancora tanta musica che scalda cuori e animi con l’esibizione dei bravissimi ragazzi del San Vito Christmas Choir, diretto dal M° Gianvito Di Maio, in piazza San Gaetano dalle ore 11: saremo letteralmente inebriati da note e voci che abbracceranno e scalderanno i nostri cuori.

Nel pomeriggio alle ore 15.00 a Panza avrà luogo “A spasso per il centro storico di Panza” con momenti musicali e teatrali a cura della Prof.ssa Anna Capodanno e del prof. Pierpaolo Mandl, ass. Vicoli Saraceni. Info 3336671114

E sempre a Panza, alle ore 15.30 in Piazza S. Leonardo vi sarà il “Christmas Village” a cura dei Cavalieri dell’Isola Verde

Alle ore 18.00 presso la Chiesa di S. Gaetano si terrà il concerto di Alexandra Serebryakova che ci allieterà fino alle ore 19.30 quando per il Centro Storico di Forio arriverà DragoNatale con la sua slitta e le sue performance con il fuoco magico finale con il M. Pasquale Dragon Di Costanzo First World Record.

Grande spettacolo e divertimento assicurato in serata quando alle ore 20.30 al Palanoel inizierà “La Corrida Silver Over 50 allo sbaraglio” con la partecipazione del gruppo “We have a dream”.

Presentano Anna Castagna e Nello Di Leva

Per venerdì 27 dicembre pomeriggio dedicato a Letture animate per bambini a cura dell’ass. Artesia (ore 15 in p.zza S.Gaetano); alle ore 16,00 , sempre in Piazza S. Gaetano “Giovani allievi Pirati crescono”: tour di Forio per bambini con sorpresa finale a cura dell’ass. I Pirati del Cuore. Info 3925771588

La serata sarà dedicata alla grande musica: alle ore 21.00 infatti, al Palanoel, nel contesto della tournée internazionale, torna a Forio il ROBERTO PETROLI TRIO.

Roberto Petroli clarinetto, sax alto, sax tenore, sax soprano, akaiEWI; Stefania Verità violoncello e violoncello elettrico; Gianvito Di Maio piano, tastiere e voce – diversi mondi musicali collegati insieme creano dei veri paesaggi sonori. Saranno presentati anche brani dell’ultimo lavoro discografico intitolato “La mia isola”, dedicato all’isola di Ischia.