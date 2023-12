Natale 2023, domani tombolata solidale alla Catena Alimentare

Domani sera, nell’ambito del cartellone di Natale a Casamicciola 2023, si terrà la Tombolata Solidale della Catena Alimentare Nunzia Mattera, a partire dalle ore 17.00 nei locali della nuova sede della associazione.

Nata nel 2014 l’associazione che porta il nome della sua compianta fondatrice nel corso degli anni è diventata un punto di riferimento ad Ischia per gli isolani, il cui numero aumento purtroppo anno dopo anno, che si trovano in condizioni di gravi difficoltà economiche. A loro i volontari della Catena, grazie alla incessante attività di sensibilizzazione condotta quotidianamente, riescono a distribuire cibo, bevande ed anche generi di prima necessità che sono in grado di alleviare i serissimi disagi che patiscono molti ischitani e molti cittadini stranieri che risiedono sull’isola. L’evento di solidarietà di domani pomeriggio si terrà nella nuova sede della associazione, attiva da alcune settimane sempre a Casamicciola ma in via Eddomade 39 che sta diventando anche un luogo di importante aggregazione sociale grazie ai laboratori e agli eventi, dedicati ai bambini e non solo.

Le tombolate solidali organizzate dalla Catena Alimentare per questo Natale saranno due, una programmata per domani e l’altra il prossimo 28 dicembre; entrambe fanno parte del programma degli appuntamenti promosso dalla amministrazione comunale di Casamicciola che ne riconosce e condivide le finalità umanitarie e che proprio per questo lancia un appello a parteciparvi, per fornire un contributo concreto alla associazione aiutandola ad aiutare chi ad Ischia vive una situazione di bisogno. Appuntamento quindi a domani pomeriggio alle 17.00 alla Catena Alimentare Nunzia Mattera onlus