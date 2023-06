Nastri d’Argento, tutto pronto per l’edizione 2023

Le kermesse de I Nastri d’Argento sono, ormai, nell’immaginario collettivo, degli addetti ai lavori e degli appassionati del Settore audio-visivo, le iniziative per antonomasia che premiano la qualità, la professionalità, ma anche la creatività e l’originalità dei prodotti italiani cinematografici e della lunga serialità. Appuntamenti istituzionali e glamour al tempo stesso, con grandi nomi come ospiti. Appuntamenti che, grazie anche alla partnership con il Consorzio Gruppo Eventi che ne cura la produzione esecutiva, da quest’anno hanno un ulteriore valore aggiunto: rendere l’iniziativa più sostenibile già nella realizzazione.

L’essenza dell’evento è comparare e apprezzare ‘generi’ narrativi diversi; catturare il pubblico sempre più trasversale e intergenerazionale; intercettare i gusti e le tendenze di una platea più ampia possibile, anche in vista della costruzione dei prossimi palinsesti televisivi. A votare il meglio del Cinema e della Serialità italiani, i Giornalisti Cinematografici, magistralmente coordinati dalla Presidentessa del SNGCI, la dott.ssa Laura Delli Colli.

Le Serie più apprezzate saranno, dunque, protagoniste indiscusse a Napoli, insieme ai beniamini dei telespettatori, della serata di gala del 17 giugno presso il Teatrino di Corte di Palazzo Reale.

A Roma, invece, il 20 giugno, fari puntati sui film nella serata dedicata al Cinema. La premiazione si terrà nell’arena del MAXXI Museo delle Arti del XXI Secolo.

A Taormina una serata speciale nel Teatro antico, il primo luglio.

Il Consorzio Gruppo Eventi dal 2008 è partner de I Nastri d’Argento e, per l’Edizione 2023, avrà un ruolo ancora più nodale nella parte di esecuzione della Manifestazione. La società GE, che produce e organizza eventi dal 2000, si è dotata dal 2022 di un sistema di gestione sostenibile degli eventi, conseguendo la certificazione UNI ISO 20121:2013. La scelta è stata dettata dalla convinzione che gli eventi – ancor più se di carattere nazionale e internazionale – sono una opportunità di promozione delle eccellenze di un territorio, una vetrina sul mondo dell’immagine di un’azienda, di un Paese, di una cultura. Di contro, se non trattati con la giusta attenzione e uno standard chiaro possono avere un effetto significativo anche in senso negativo sullo stesso territorio che cercano di promuovere. La strada verso un futuro sostenibile passa attraverso la capacità di trovare un equilibrio tra Grandi Eventi e impatto ambientale, sociale ed economico. Gruppo Eventi ha, dunque, trovato nel SNGI un partner d’eccellenza a cui è accumunato da una visione aperta, lungimirante e attenta agli stessi fondamentali valori.

In particolare, per l’organizzazione, i Nastri d’Argento 2023 e Consorzio Gruppo Eventi sono intervenuti sulla sensibilizzazione degli ospiti all’utilizzo dei mezzi pubblici e del servizio di car sharing elettrico e/o ibrido per i trasferimenti; sulla riduzione della stampa dei materiali prediligendo formati digitali di inviti e brochure; sulla predisposizione di una corretta gestione della raccolta differenziata e sulla sostituzione di parte delle grandi stampe con schermi led. Sono previsti inoltre la proiezione di un video informativo sul tema della sostenibilità e il calcolo dell’emissione della CO2 in modo da poter attivare un sistema di compensazione.

“Una partnership ambiziosa e costruttiva quella con il SNGI che, di anno in anno, viene accolta con entusiasmo crescente dal mondo tecnico e dal mondo creativo dell’industria cinematografica. Il risultato di queste sane e stimolanti sinergie sono serate di Gala di alta qualità, apprezzate anche dal pubblico di appassionati del settore”: ha affermato Vincenzo Russolillo, Presidente del Consorzio Gruppo Eventi, aggiungendo: “La collaborazione di quest’anno è importantissima perché abbiamo deciso di iniziare a improntare un virtuoso progetto sulla Sostenibilità. La Sostenibilità per noi non è un mero termine da vantare, è invece un valore imprescindibile in tutte le sfide che decidiamo di affrontare e che cerchiamo di vincere. I Giornalisti Cinematografici hanno fatto e stanno facendo un’opera eccellente di costruzione del progetto. Restituire in Italia un ruolo di centralità alla Cultura e all’Arte, in tutte le loro sfaccettature, è un messaggio importante soprattutto per i Giovani ma anche un dovere per gli operatori del Settore Eventi, anche in termini di ricaduta economica e di sviluppo del Turismo.”

