Nascondono gli allegati sull’albo pretorio, arriva la diffida contro Dionigi e la Loffredo

Parte all’attacco Maria Grazia Di Scala. Non attende troppo e, archiviata la scontata campagna elettorale (nessuno lo nasconde), di lena e impegno si parte con l’opposizione.

“Stamattina – scrive la Di Scala che già aveva messo a segno un punto con il pasticcio ordinanze per il ripascimento – abbiamo protocollato questa diffida. Perché sul sito del comune non c’è quello che ci dovrebbe essere in violazione della normativa sulla trasparenza. Così si tengono nascosti alla cittadinanza atti per i quali sussiste obbligo di pubblicazione. Sono anni che è così: ora basta!”

La nota è chiara e netta

I sottoscritti consiglieri comunali del gruppo Insieme per Barano, facendo seguito alle molteplici segnalazioni già effettuate negli anni passati, devono rilevare ancora una volta che sulla pagina istituzionale dell’ente sono presenti, alla voce “autorizzazioni paesaggistiche”, contenute nell’albo pretorio – settore tecnico, una serie di atti solo elencati con numero e data di provvedimento, ma mancanti del relativo allegato: ci si riferisce, in particolare, alle autorizzazioni paesaggistiche R.G. 290, atto 3.6.2022 n. 24/2022; 289, atto 30.5.2022 n. 23/2022; 288, atto 26.5.2022 n. 22/2022; 287, atto 25.5.2022 n. 21/2022; 268, atto 16.5.2022 n. 20/2022.

E’ indicato che tali atti sarebbero stati pubblicati in data 16.6.2022, con defissione al 1°.7.2022. Naturalmente, non essendo quegli atti mai stati pubblicati, i quindici giorni previsti per la loro affissione all’albo dovranno decorrere dalla data di corretta pubblicazione degli allegati, che si richiede espressamente.

Gli scriventi devono, altresì, segnalare che taluni settori del sito istituzionale risultano completamente vuoti, con dicitura “nessun atto presente”, e che alla voce “operazione trasparenza” sono presenti solo gli atti R.G. 31, 17, 16, 15 e 10 del settore finanziario, in costante violazione della normativa che prevede l’assolvimento dell’obbligo di pubblicazione sulla pagina istituzionale dell’ente di tutti gli atti adottati, a tutela della trasparenza dell’attività della P.A..

Né è presente, sempre sulla pagina istituzionale del Comune, un link di collegamento alla relativa sezione trasparenza, che sia di facile accesso e consultabile da chiunque.

I sottoscritti, infine, rilevano che – ricercando on line con la dicitura Barano amministrazione trasparente – si sono imbattuti in una pagina denominata “trasparenzabarano.asmenet.it” ove, senza alcuna indicazione del riferimento alla pagina istituzionale, sono presenti gli atti che dovrebbero essere pubblicati su quest’ultima. Tuttavia, tutti i provvedimenti contrassegnati dal nome “determina a contrarre”, per tutti i periodi di pubblicazione, non possono essere consultati in quanto il relativo allegato non si apre.

Anche a tale anomalia occorre porre tempestivamente rimedio.

Tanto premesso, i sottoscritti

invitano e diffidano

i destinatari della presente a provvedere nei sensi indicati.

Con riserva, in mancanza, di ogni opportuna azione.

Barano d’Ischia, 1°.7.2022

Maria Grazia Di Scala

Virginia Di Costanzo

Pierina Di Iorio

Mario Di Meglio