Nascondeva un coltello da 33 cm nella cinta dei pantaloni! Controlli dei Carabinieri, 7 persone denunciate.

L’obiettivo è garantire la sicurezza! L’arrivo di migliaia di persone in visita ad Ischia e Procida tiene impegnati i Carabinieri della Compagnia di Ischia che hanno predisposto ampi servizi di controllo lungo le principali (e più affollate) strade e piazze di Ischia e Procida.

Denunciato per furto un 39enne ischitano. L’uomo avrebbe rubato un borsello da un’auto parcheggiata in via dello stadio.

Denuncia anche per un 21enne di Forio, sorpreso durante un posto di controllo con un coltello da cucina di 33 centimetri occultato nella cinta dei pantaloni. L’arma è stata sequestrata e il ragazzo dovrà risponde di possesso di armi od oggetti atti ad offendere.

Dovrà invece rispondere di guida in stato di ebbrezza un 23enne ischitano, alla guida della sua auto con un tasso alcolemico di gran lunga oltre le indicazioni del codice della strada. Un uomo del 65, invece, dovrà giustificare l’abuso edilizio compiuto in una zona vincolata da tutela paesaggistica e ambientale. In via Piano Liguori, avrebbe costruito senza autorizzazione una struttura in cemento armato di circa 90 mq.

Per un 53enne incensurato di Procida una denuncia per rifiuto di indicazioni sulla propria identità. Durante un controllo al flusso di turisti in entrata e uscita dal porto, avrebbe rifiutato di consegnare i propri documenti. E ancora, un 42enne irpino è stato denunciato perché controllato a bordo di un furgone con targa di prova falsa. Nella circostanza l’uomo avrebbe fornito anche un certificato assicurativo falso e pertanto il veicolo è stato sequestrato anche per mancanza di copertura assicurativa, mentre l’uomo è stato proposto per il foglio di via obbligatorio dai comuni isolani.

Infine, denunciato un uomo per violazione alla normativa in materia di custodia delle armi, poiché all’esito di una perquisizione domiciliare è stato rinvenuto un fucile da caccia al di fuori della prevista cassaforte, nella disponibilità di chiunque, avendo altresì omesso di dichiararne il cambio del luogo di detenzione e pertanto posto in sequestro.

Non sono mancati i controlli antidroga, compiuti anche con l’aiuto di unità del nucleo cinofili di Sarno. 3 i giovani segnalati alla Prefettura perché sbarcati dai traghetti in arrivo da Napoli con droga nelle tasche.

I controlli continueranno anche nelle prossime ore.