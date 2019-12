NASCE NUOVA REALTÀ PER SERVIZI FINANZIARI DI PROSSIMITÀ

MILANO (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo, attraverso Banca 5, e Sisal Group, attraverso SisalPay, hanno costituito una newco che offrirà una gamma di servizi finanziari di prossimità – come prelievi e bonifici – e di pagamento estremamente ampia, consentendo ai cittadini italiani di pagare e svolgere attività finanziarie di base in modo semplice, veloce e sicuro.

La nuova realtà servirà circa 20 milioni di clienti, sia attraverso una capillare rete di oltre 50mila esercizi, presenti anche nei comuni e nelle frazioni più piccole del nostro Paese, sia attraverso prodotti e servizi digitali particolarmente innovativi. Il nuovo amministratore delegato Emilio Petrone, dopo aver fondato e sviluppato SisalPay, si focalizzerà sull’organizzazione e la crescita della nuova realtà. Il Cda ha inoltre nominato Paolo Fumagalli presidente della neonata società. Nel Cda entra a far parte anche Fabio Gallia.

La newco, operativa da gennaio 2020 e partecipata al 70% da Sisal Group e al 30% da Banca 5 (Intesa Sanpaolo), rappresenterà il primo operatore italiano con modello di “proximity banking”, garantendo grandi benefici ai consumatori e alla rete degli esercizi interessati dall’accordo, tramite l’integrazione dell’offerta di Banca 5 e SisalPay, i cui brand continueranno ad operare.

