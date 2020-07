Nasce l’Osservatorio per la Comunicazione d’Impresa – Piemonte (OCIP), associazione senza scopo di lucro in collegamento con le Associazioni di Confindustria del Piemonte, costituita in seguito alla trasformazione del Club della Comunicazione d’Impresa dell’Unione Industriale di Torino, con una nuova denominazione e un raggio di azione che da torinese diventa regionale e un maggiore focus sull’attività di studio e ricerca nell’ambito della comunicazione. L’OCIP si propone infatti di diventare centro di informazione, formazione e orientamento per la realtà socioeconomica e industriale del territorio piemontese. Durante la prima assemblea ordinaria è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo dell’OCIP, che a sua volta ha eletto il nuovo Presidente dell’Osservatorio per la Comunicazione d’Impresa – Piemonte, Raoul Romoli Venturi. “Lo sviluppo di una realtà nata all’interno della nostra comunità associativa in un Osservatorio a dimensione regionale, dimostra ancora una volta la capacità dell’Unione Industriale di Torino di rispondere alle esigenze del territorio e delle aziende che rappresenta”, ha commentato Dario Gallina, Presidente dell’Unione Industriale di Torino. Alessandro Legovich, Presidente uscente del Club della Comunicazione d’Impresa, ha dichiarato: “E’ con grande soddisfazione che il Consiglio e io teniamo a battesimo, dopo 34 anni dalla sua nascita, la trasformazione del Club della Comunicazione in Osservatorio”. Per Raoul Romoli Venturi “la comunicazione d’impresa oggi si trova nella posizione nella quale era il marketing ai primi anni Ottanta nella definizione della propria attività. Un’azione coordinata all’interno del mondo confindustriale in collegamento con il mondo accademico potrà sicuramente aiutare a superare le ambiguità che si riscontrano spesso nell’operatività di tutti i giorni”.

(ITALPRESS).