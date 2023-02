Nasce il Tg Pet dell’Italpress, nuovo magazine tv dedicato agli animali

ROMA (ITALPRESS) – Come manifestano il loro affetto i gatti? L’alimentazione del mio criceto è corretta? Come devo comportarmi se incontro un animale selvatico durante una gita? Se il cane del vicino non mi lascia dormire, la legge mi tutela?

Sono solo alcuni degli argomenti che vengono affrontati nel Tg Pet dell’Italpress, il nuovo format video, settimanale, dell’agenzia di stampa Italpress, realizzato in collaborazione con Canale Europa.

Ogni settimana sul sito dell’agenzia fondata e diretta da Gaspare Borsellino, sulle tv e sui siti partner dell’Italpress, il Tg Pet ci aggiorna sulle ultime curiosità dal mondo animale, dall’educazione e dall’alimentazione dei cuccioli di casa a come comportarci con un animale selvatico, e sui temi e i problemi legati alla convivenza con i nostri amici a quattro zampe, dando la parola a esperti del settore, veterinari, al mondo della associazioni.

“Curiosità, informazioni ma anche consigli per conoscere meglio il mondo degli animali, diventati ormai a tutti gli effetti parte delle nostre famiglie. Pet news magazine nasce per diffondere la conoscenza e farci apprezzare ancora di più il mondo degli animali”, afferma Roberto Salvini, presidente e amministratore delegato di Canale Europa.

“Un nuovo format arricchisce la produzione dell’agenzia Italpress che oggi può contare su una produzione multimediale quotidiana di oltre cinquanta video che coprono tutti i settori dell’informazione – commenta il direttore Gaspare Borsellino -. Videonotizie, tg, podcast, format televisivi curati da noti giornalisti e da una redazione dedicata e realizzati nei nostri studi di Palermo, Roma e Milano: i nostri abbonati e i nostri partner possono ormai contare su un bouquet informativo completo che cresce giorno dopo giorno, sul quale le testate giornalistiche possono costruire un palinsesto adatto alle loro esigenze e i brand, gli uffici stampa e le agenzia di comunicazione pianificare le loro campagne su target molto verticalizzati”.

Italpress Tv, il canale Italpress che raccoglie tutte le produzioni video dell’agenzia, è presente anche su Samsung tv Plus, in chiaro su tutte le smart tv di Samsung.

Canale Europa è una delle principali piattaforme televisive italiane su Internet, con 45 canali tematici. E’ presente oltre che su Samsung Tv Plus, anche sulle piattaforme streaming Amazon Fire TV e Roku.

