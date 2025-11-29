Nasce il “Team Vannacci – Ibsen Isola d’Ischia”, con il team leader Vitale Pitone

Mi Auguro che l’Isola d’Ischia accoglie con entusiasmo la nascita del Team Vannacci, un gruppo di cittadini uniti dalla passione per l’Italia e dalla volontà di difendere i valori fondamentali della nostra nazione.

Il Team Vannacci è un’articolazione territoriale del MAC “Il Mondo Al Contrario” e si ispira a un programma di otto punti.

LA PATRIA: “La Nostra Italia, fatta di famiglie, giovani, aziende, imprese, impiegati e operai che si impegnano ogni giorno per farla diventare il paese più bello del mondo”. Ci proponiamo di riportare alla luce tutte le caratteristiche e le peculiarità che identificano e danno lustro alla nostra Patria.

LA SICUREZZA: “Imprescindibile per lo sviluppo di tutte le altre funzioni sociali, perché non c’è sanità, ricerca, studio, sviluppo economico, opportunità di lavoro, ricchezza e benessere senza sicurezza”. Ci proponiamo di riportare la sicurezza e la legalità in cima alla piramide delle priorità dei cittadini.

LA SOVRANITÀ: “Per difendere i nostri interessi sociali, economici, industriali e il nostro modello di vita e per partecipare in modo attivo e con ruolo primario nell’ambito dell’Europa ad uno sviluppo sostenibile e conveniente”. Restituiamo la sovranità al popolo italiano liberandolo da imposizioni straniere.

L’IDENTITÀ: “La nostra cultura e civiltà millenaria che ci lega intimamente tra di noi e ci distingue dagli altri, che ci rende unici e inconfondibili, che ci porta naturalmente ad accogliere tutte le altre culture e confessioni che vogliano integrarsi nell’ambito dei nostri valori e principi”.

LA DIFESA DEI CONFINI: “I confini delimitano la nostra Patria e segnano il territorio che ci hanno tramandato i nostri padri e per cui sono morti i nostri nonni, al quale ci sentiamo intimamente e imprescindibilmente legati”. L’Italia deve tornare a difendere i suoi confini nazionali.

LA FAMIGLIA: “È la cellula e il pilastro della nostra società, formata da padre madre e progenie, indispensabile per garantire un futuro migliore ed i cui compiti sono la procreazione, l’educazione dei figli e la rappresentazione del modello funzionale della società”.

LE TRADIZIONI: “Radici, sangue, suolo usi e costumi, dialetti, gastronomia, arte, letteratura, rappresentano oggi uno stile di vita che il mondo intero ci invidia e che è simbolo di eccellenza e di unicità”.

IL LAVORO: “Vogliamo che il lavoro in Italia torni ad essere il volano economico della nostra società”. Il lavoro è il pilastro della Repubblica e deve tornare ad essere il diritto e il dovere al quale aspirano tutti i cittadini.

Il team è stato nominato “Enrik Ibsen” in onore del grande drammaturgo norvegese Henrik Ibsen, che ha vissuto sull’isola d’Ischia nel comune di Casamicciola Terme.

Il Team Vannacci Isola d’Ischia è aperto a tutti i cittadini che condividono i nostri valori e vogliono unirsi a noi per costruire un futuro migliore per l’Italia e per l’isola.

Contatto: Dr. Vitale Pitone team leader

Email: team.ibsen@ilmondoalcontrario.it

Telefono: 3773778554

Facebook: Team Vannacci ibsen isola d’Ischia

Siamo pronti a lavorare insieme per un’Italia più giusta, più sicura e più libera!

