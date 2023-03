Nasce il sito delle farmacie dell’isola d’Ischia. Un importante strumento al servizio della clientela

Il 2023 porta una importante novità: il sito delle farmacie dell’isola d’Ischia: www.ischiafarmacie.it. Un servizio utilissimo per tutta la clientela, per conoscere in tempo reale le farmacie di turno e gli orari di apertura. Negli ultimi anni infatti anche questo settore aveva fatto registrare rilevanti modifiche, a seguito dell’apertura di nuove farmacie sull’intero territorio. Le turnazioni, che hanno sempre seguito una rotazione in gruppi, hanno dunque visto passare la originaria suddivisione in tre gruppi a quella attuale in quattro. L’avvento della liberalizzazione, poi, ha introdotto ulteriori cambiamenti. In precedenza, infatti, gli orari di apertura e le giornate di chiusura erano stabiliti per legge. Cessato questo “vincolo”, si è creata una maggiore flessibilità che comporta regole diverse e aspetti sicuramente positivi, ma che può anche ingenerare confusione. Le varie farmacie infatti possono meglio adattare aperture e chiusure alle esigenze specifiche delle zone in cui operano. E’ però essenziale che la clientela possa conoscere esattamente quale sia la farmacia aperta o in turno di reperibilità.

Gli strumenti on-line già esistenti, non gestiti direttamente sull’isola, non sempre riportano notizie aggiornate e corrispondenti alla realtà, con il rischio di generare ulteriore confusione.

Di qui l’idea di creare il sito www.ischiafarmacie.it, che ha proprio lo scopo di offrire alla clientela uno strumento semplice, veloce e, soprattutto, gestito direttamente dalle farmacie dell’isola.

Come specificato nella presentazione del sito, a questa funzione principale di offrire una informazione precisa sulle farmacie aperte, si aggiungono «funzioni associate di informazione, con pagine dedicate per ogni singola farmacia, informazioni di contatto e una sezione dedicata alle news che possono essere inserite sia da parte delle farmacie, che dall’amministratore del sito».

Vediamo nel dettaglio le funzioni del sito: «Homepage: L’informazione principale immediatamente disponibile sono le farmacie di turno, con le relative informazioni di contatto rapide. Il sistema è totalmente automatico, una volta inseriti i turni, e si aggiorna in tempo reale. Nella giornata di sabato, quando si accavallano il turno uscente ed il turno entrante, il sito restituisce l’informazione di quali farmacie sono di turno fino alla chiusura e quali cominciano Nella homepage vengono anche inserite le informazioni legali sull’accesso alla farmacia in orario notturno, con riferimenti di legge e diritti addizionali».

Ma i servizi offerti come detto non terminano qui: «Successivamente è presente una funzione di ricerca, che permette di conoscere le farmacie di turno in una data selezionabile. Ancora, a seguire, un ulteriore pannello che restituisce l’informazione sulle farmacie aperte al momento. Questa sezione fa affidamento sull’aver inserito gli orari di apertura di ogni singola farmacia, per ogni data. Si aggiorna anche essa in tempo reale e fornisce sempre il risultato di mostrare le farmacie aperte nell’orario di ricerca».

La precisione del sito si basa ovviamente sulla tempestività delle farmacie nel fornire informazioni accurate sul loro orario di apertura.

L’ultima sezione della homepage contiene le informazioni sulle farmacie chiuse durante l’intera giornata, che sia domenica, festivo o giorno di ferie.

Il sito contiene anche una scheda per ogni farmacia, ovvero una pagina di informazioni personali, dalla quale è possibile accedere direttamente alla chiamata al numero di telefono o alle pagine social cliccando sulle icone verdi. Ancora, il sito contiene una sezione news, dove è possibile inserire notizie ed aggiornamenti. Un punto di riferimento utile per tutta la clientela, residente e non. Importante precisazione: «Il sito non ha volutamente una natura commerciale, ma unicamente informativa».