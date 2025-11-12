Nasce il gruppo di Gioventù Nazionale a Ischia: «Vogliamo riportare i giovani sulla scena politica»

Con la benedizione politica del vicepresidente della Camera ed esponente di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli, nasce ufficialmente anche a Ischia il gruppo locale di Gioventù Nazionale, il movimento giovanile del partito guidato da Giorgia Meloni.

A presentarlo è Marco Trofa, promotore dell’iniziativa e portavoce dei primi venti aderenti, in gran parte studenti universitari e delle scuole superiori isolane. L’obiettivo dichiarato è riportare i giovani al centro della scena politica e costruire, sull’isola, una comunità di partecipazione ispirata ai valori della destra democratica.

Nasce il gruppo di Gioventù Nazionale ad Ischia in occasione delle elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale. Puoi raccontarci le motivazioni e gli obiettivi alla base di questa iniziativa?

“Con la benedizione politica del candidato presidente e viceministro Edmondo Cirielli, è nato il gruppo isolano di Gioventù Nazionale. Si tratta di una realtà di aggregazione politica giovanile che si ispira ai valori del partito. Obiettivi e programmi saranno definiti e realizzati insieme da una comunità di ragazzi isolani che fino a oggi si è sentita abbandonata e tradita. Oggi, grazie all’opportunità offerta da Fratelli d’Italia e in modo particolare da Edmondo Cirielli, ci mettiamo in cammino per coinvolgere sempre di più i giovani nella vita pubblica dell’isola e per farli diventare protagonisti. Ci sono idee, valori e soprattutto progetti concreti che intendiamo portare avanti. Occuparsi di politica per noi è un atto coraggioso: su questo coraggio abbiamo fondato la nostra azione. Siamo già una ventina di persone, ma siamo certi di crescere dopo le elezioni e dopo il riconoscimento ufficiale da Roma; diventeremo una realtà più ampia e radicata sul territorio”.

Puoi presentare i ragazzi che ti affiancano? Come immaginate di lavorare nelle scuole e con i più giovani?

“Li chiamerò colleghi, così restiamo puliti. Alla mia destra c’è Luigi Barbieri, studente universitario di giurisprudenza; a sinistra, Stefano Di Meglio, neo dottore in scienze della comunicazione e iscritto a una laurea magistrale in scienze politiche. Dietro di noi c’è Andrea Pinto, anche lui studente di giurisprudenza, quindi Matteo Lambitelli e Antonio Di Meglio, studenti al quinto anno dell’Istituto Enrico Mattei.

Abbiamo inoltre una vasta rete di studenti e universitari, alcuni fuori sede, che ci sostiene. Io sono un ex rappresentante d’istituto, come lo è Stefano; questo è il nostro punto di forza. Vogliamo raggiungere i ragazzi nelle scuole e portare i nostri valori in modo trasversale. La rete è ampia: avrete modo di conoscerci e di valutare il nostro impegno sul territorio”.

Negli ultimi giorni si è parlato di un episodio goliardico avvenuto presso una sezione giovanile a Modena, sfruttato strumentalmente dai media. Qual è la vostra posizione rispetto a simili atteggiamenti, che finiscono per danneggiare la destra più di quanto la aiutino?

“Credo che non servano definizioni migliori di quelle usate dal nostro ministro Crosetto: quei ragazzi vanno presi a calci, vanno cacciati fuori. Ma permettimi una citazione di Giorgio Almirante: “quando sbagliano gli altri vanno rimproverati, quando sbagliano i nostri vanno rimproverati doppiamente”. Ci sono costumi e valori — quelli di Fratelli d’Italia e in particolare di Gioventù Nazionale — che sono ben altra cosa rispetto al fascismo o al neofascismo. Noi siamo democratici; la nostra aggregazione si fonda sul rispetto della democrazia. Il fascismo lo lasciamo agli stolti e a chi, dalla sinistra priva di argomenti, ne fa un fantasma da agitare per attaccare chi ha consenso reale nel paese”.

Dunque la linea è chiara: rigore interno e impegno civico. Quali saranno i primi passi concreti che vedremo sull’isola?

“I primi passi saranno l’organizzazione di incontri nelle scuole e di eventi pubblici per presentare i nostri progetti. Lavoreremo per costruire una proposta politica che tenga conto delle esigenze dei giovani isolani: lavoro, formazione, servizi e partecipazione. Siamo consapevoli che il riconoscimento e la crescita richiedono tempo, ma vogliamo essere presenti e concreti, giorno dopo giorno”.

Un’ultima battuta sul rapporto con il partito e con il candidato Cirielli: che ruolo avrà il sostegno nazionale nel vostro sviluppo locale?

“Il sostegno nazionale è importante per la legittimazione e per l’organizzazione. Ma la forza vera deve nascere dal territorio: dalla capacità di ascoltare, proporre e costruire consenso tra i ragazzi e le famiglie dell’isola. Questo è il nostro obiettivo immediato”.