Nasce il Distretto Agricolo di Ischia: «Custode del paesaggio e motore di un’economia da valorizzare»

Ischia si prepara a scrivere una nuova pagina nella valorizzazione del proprio territorio con la nascita del Distretto Agricolo di Ischia, un’iniziativa che unisce tutela del paesaggio e rilancio economico. L’appuntamento è fissato per sabato 1 novembre alle ore 10.30 presso la Biblioteca Comunale Antoniana di Ischia, in via Rampe Sant’Antonio, dove si terrà la presentazione ufficiale del progetto.

L’incontro, dal titolo “Custode del paesaggio e motore di un’economia da valorizzare”, vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo agricolo. Aprirà i lavori Vitale Pitone, responsabile per le politiche delle isole minori del gruppo Lega in Consiglio regionale della Campania. Seguiranno gli interventi di Anna Manna, coordinatrice del comitato costitutivo del Distretto Agricolo d’Ischia, e di Roberto Mattera, presidente di Coldiretti Ischia, tra i principali promotori del progetto.

A tracciare il quadro politico e programmatico sarà Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio Regionale della Campania, mentre le conclusioni saranno affidate al sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Luigi D’Eramo.

L’obiettivo del Distretto Agricolo è chiaro: rafforzare il legame tra agricoltura, ambiente e turismo, sostenendo la filiera produttiva locale e promuovendo pratiche sostenibili che preservino la bellezza naturale dell’isola. L’iniziativa intende valorizzare il lavoro dei piccoli produttori, rilanciare le colture tipiche e stimolare forme di cooperazione e innovazione che rendano l’agricoltura ischitana protagonista del suo futuro.

Un progetto che non guarda soltanto all’economia, ma anche all’identità: custodire il paesaggio significa difendere la storia e la cultura di un’isola che, da sempre, vive in equilibrio tra terra e mare. E proprio da questa consapevolezza nasce la sfida del nuovo Distretto Agricolo, chiamato a diventare un laboratorio di sviluppo sostenibile e di buona amministrazione.