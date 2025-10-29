mercoledì, Ottobre 29, 2025
type here...
SOCIETA'

Nasce il Distretto Agricolo di Ischia: «Custode del paesaggio e motore di un’economia da valorizzare»

di Redazione Web
Gli ultimi articoli

Ischia si prepara a scrivere una nuova pagina nella valorizzazione del proprio territorio con la nascita del Distretto Agricolo di Ischia, un’iniziativa che unisce tutela del paesaggio e rilancio economico. L’appuntamento è fissato per sabato 1 novembre alle ore 10.30 presso la Biblioteca Comunale Antoniana di Ischia, in via Rampe Sant’Antonio, dove si terrà la presentazione ufficiale del progetto.

L’incontro, dal titolo “Custode del paesaggio e motore di un’economia da valorizzare”, vedrà la partecipazione di rappresentanti istituzionali e del mondo agricolo. Aprirà i lavori Vitale Pitone, responsabile per le politiche delle isole minori del gruppo Lega in Consiglio regionale della Campania. Seguiranno gli interventi di Anna Manna, coordinatrice del comitato costitutivo del Distretto Agricolo d’Ischia, e di Roberto Mattera, presidente di Coldiretti Ischia, tra i principali promotori del progetto.

A tracciare il quadro politico e programmatico sarà Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio Regionale della Campania, mentre le conclusioni saranno affidate al sottosegretario di Stato al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Luigi D’Eramo.

L’obiettivo del Distretto Agricolo è chiaro: rafforzare il legame tra agricoltura, ambiente e turismo, sostenendo la filiera produttiva locale e promuovendo pratiche sostenibili che preservino la bellezza naturale dell’isola. L’iniziativa intende valorizzare il lavoro dei piccoli produttori, rilanciare le colture tipiche e stimolare forme di cooperazione e innovazione che rendano l’agricoltura ischitana protagonista del suo futuro.

Un progetto che non guarda soltanto all’economia, ma anche all’identità: custodire il paesaggio significa difendere la storia e la cultura di un’isola che, da sempre, vive in equilibrio tra terra e mare. E proprio da questa consapevolezza nasce la sfida del nuovo Distretto Agricolo, chiamato a diventare un laboratorio di sviluppo sostenibile e di buona amministrazione.

  • Articolo realizzato dalla Redazione Web de Il Dispari Quotidiano. La redazione si occupa dell'analisi e della pubblicazione fedele degli atti e dei documenti ufficiali, garantendo un'informazione precisa, imparziale e trasparente. Ogni contenuto viene riportato senza interpretazioni o valutazioni personali, nel rispetto dell’integrità delle fonti e della veridicità dei fatti.

    Visualizza tutti gli articoli

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

contenuti sponsorizzati da Geozo

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Iscriviti alla newsletter

Resta informato e non perderti nessun articolo

Gli ultimi articoli

Stock images by Depositphotos

IL DISPARI QUOTIDIANO Iscr. Trib. NA. al n. 19 del 21.04.2015 Editoriale Ischia srl - Via Michele Mazzella, 202 80077 Ischia (Na) Direttore responsabile: Gaetano Di Meglio

PRIVACY

Stock images by Depositphotos