Nasce “Cosmetica e Benessere”, il nuovo format tv dell’agenzia Italpress

ROMA (ITALPRESS) – Belli fuori, belli dentro: un equilibrio non sempre facile da raggiungere, eppure sempre più ricercato da uomini e donne. Per orientarsi in un mondo che sta conquistando un pubblico vastissimo è nato un nuovo video magazine dell’Italpress: “Cosmetica e Benessere”Cosmetico è tutto ciò che può servire a restare più giovani ed essere più belli, ma tutto questo è inevitabilmente legato alla salute. Parlerà di questo Cosmetica e Benessere. Ogni settimana Antonino Di Pietro, direttore dell’Istituto Dermoclinico Vita Cutis di Milano del Gruppo San Donato, intervisterà i protagonisti del settore.“Daremo voce a chi fa parte di questo mondo, a chi fa ricerca, e potrà raccontarci le ultime novità per aiutarci a mantenere la pelle giovane e sana. Vi racconteremo anche di iniziative importanti per fare cultura del cosmetico e del benessere. Perchè è di cultura che si parla e perchè dobbiamo imparare a capire l’importanza del cosmetico anche per la nostra salute”, dice il professor Di Pietro.“Un nuovo format dell’Italpress in un settore che sta aprendo nuove prospettive per una vita più longeva ma soprattutto più sana. Una nuova produzione che va ad arricchire il nostro palinsesto dedicato alla salute e al benessere individuale, che può contare già su un tg settimanale Salute Magazine, e sulle rubriche “Medicina Top” condotto da Marco Klinger, “La Salute vien mangiando”, di Rosanna Lambertucci, “Sorsi di benessere” di Angelica Amodei. E’ solo una nuova tappa del cammino che vede Italpress proiettata verso un futuro di media company fortemente focalizzata sulla multimedialità”, afferma il fondatore e direttore responsabile Gaspare Borsellino.Cosmetica e Benessere andrà in onda ogni settimana sulle piattaforme multimediali dell’Italpress e sull’ampio network dell’agenzia di stampa, che ha superato 400 siti e portali abbonati e oltre 120 emittenti TV in tutta Italia.

– foto Italpress –

(ITALPRESS).