Nasce BCC servizi assicurativi, nuovo hub del gruppo Iccrea

ROMA (ITALPRESS) – Il Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea avvia un nuovo percorso nel comparto assicurativo e dà vita a BCC Servizi Assicurativi, hub assicurativo dedicato alle 132 BCC aderenti al Gruppo e ai loro territori. La nascita di BCC Servizi Assicurativi fa seguito alla riorganizzazione del modello di business del Gruppo sull’intero fronte assicurativo, avviata già lo scorso anno. BCC Servizi Assicurativi permetterà altresì di apportare numerosi vantaggi a tutte le realtà del Gruppo, favorendo anzitutto l’efficientamento dei processi commerciali e operativi per le BCC e avvalendosi dell’azione coordinata con le Agenzie territoriali di riferimento delle Banche dislocate a livello nazionale. A tal proposito BCC Servizi Assicurativi ha rilevato recentemente le partecipazioni dell’Agenzia di riferimento per il Sud Italia, l’Agenzia Mocra, creando quindi un primo polo per il comparto assicurativo del Gruppo Iccrea nel Mezzogiorno. “Con BCC Servizi Assicurativi il Gruppo Iccrea accresce le sue risorse per il territorio, in un mercato caratterizzato da una crescente domanda di welfare e protezione – ha commentato Mauro Pastore, Direttore Generale di Iccrea Banca – Il business assicurativo rappresenta, oggi più che mai, una leva centrale per lo sviluppo delle Banche. L’attuale crisi sanitaria causata dal Coronavirus, nonchè i cambiamenti degli stili vita dei singoli e delle famiglie, attribuiscono alla banca un ruolo di primo piano nella gestione dei servizi assicurativi, assegnandole una responsabilità nell’innovazione dei modelli di offerta e nella loro multicanalità. Il nostro obiettivo, per questo, è di supportare le BCC con un approccio consulenziale a 360 gradi insieme ad una maggiore digitalizzazione dei processi”. “BCC Servizi Assicurativi rappresenta un centro di competenza verticale per l’intero Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea – ha aggiunto Amedeo Manzo, Presidente di BCC Servizi Assicurativi e di BCC di Napoli – uno snodo fondamentale per assecondare il lavoro di ogni BCC sul territorio e accrescere la loro gamma d’offerta. Una leva per essere costantemente un punto di riferimento per la propria clientela, sviluppare ulteriori percorsi di business competitivi e andare incontro alle nuove esigenze del mercato”.

