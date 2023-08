NAS in azione a Lacco Ameno, chiusa la cucina dell’Onda blu. Ora è caso (anche) politico

La chiusura dell’Onda Blu, l’attività commerciale dei congiunti dell’assessore Ciro Calise a Lacco Ameno, va oltre il dato che emerso dal controllo dei Carabinieri dei NAS. Nella giornata di oggi, giovedì 17 agosto, i Carabinieri dei NAS, che non hanno capo alla Compagnia di Ischia ma che operano in autonomia almeno rispetto al territorio, hanno proseguito le azioni di controllo dei territorio.

Come vi abbiamo informato nei giorni scorsi, infatti, in Italia è in corso una maxi operazione del Nuclei Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri per il controllo delle attività ristorative in occasione dell’aumento del flussi turistici ed estivi. Questa operazione è in corso sulla nostra isola da diversi giorni e, spesso, sono stati visti sia i Carabinieri sia gli esponenti locali dell’ASL Napoli 2 Nord (che, nota a margine, hanno fatto sempre il bello e il cattivo tempo a seconda dell’imprenditore) in azione nei pressi di attività ristorative.

I controlli odierni, però, si sono soffermati – come detto – presso i locali dell’Onda Blu a Lacco Ameno e all’esito degli stessi, il locale cucina è stato chiuso per gravi carenze igienico sanitarie. Una circostanza, questa, che ha prodotto la chiusura dell’esercizio commerciale nel tardo pomeriggio. Una chiusura che non è passata inosservata.

Tuttavia, però, il caso Onda Blu va ben oltre quelli che sono i controlli dei NAS. Prima del covid, come ricorderanno i lettori, questi controlli erano all’ordine del giorno e, per settimane, durante l’estate 2018 e 2019 abbiamo raccontato di chiusure e chiusure, appunto, per “gravi carenze igienico sanitarie”. Una notizia, quindi, che potrebbe essere annoverate tra quelle di routine ma non quella dell’Onda Blu e non a Lacco Ameno.

Non staremo qui a ricordare i casi più eclatanti delle nostre cucine da incubo la cui eco riporta con la mente a Sant’Angelo, ma non possiamo non sottolineare come il caso Onda Blu rientri nella grande guerra di Lacco Ameno tra una parte dell’Amministrazione di Giacomo Pascale e Giuseppe Perrella per la gestione del porto.

Ma prima di fare un recap sulla questione Onda blu e Perrella è giusto solo sottolineare che solo poche settimane fa, gli uffici di Piazza Santa Restituta avevano disposto la chiusura di “un punto vendita macelleria”Bo-VINO” perchè avevano “visto la nota prot. n°.5462/2023 trasmessa a mezzo pec al protocollo dell’Ente in dataI 8/05/2023, con la quale l’ASL NA 2 NORD – Dipartimento di Prevenzione UOPC DS 36 Procida – ha redatto il verbale a seguito dell’ispezione effettuata in data 05/05/2023 presso l’attività di somministrazione di alimenti e bevande denominata “BO-VINO” sita al C.so A. Rizzoli n. 30, evidenziando “una difformità delle linee di attività inserite nella richiesta”“. Ora cosa accadrà? Avremo la stessa celerità o, invece, il comune di Lacco Ameno si comporterà come avvenuto, ad esempio, come nelle questione che riguardano i congiunti del presidente del consiglio comunale e gli abusi del Palazzo Ciannelli? Lo vedremo in questi giorni.

Ma torniamo al caso Onda Blu e politica lacchese perché la vicenda è molto più ampia. A febbraio 2023, il TAR Campania ha dovuto correggere l’agire degli uffici di Piazza Santa Restituta che dal luglio 2022, avevano disatteso la richiesta di accesso civico generalizzato presentato da Marina del Capitello s.c.a.r.l..

Rispetto al locale dei congiunti dell’assessore Ciro Calise, Perrella aveva chiesto di “prendere visione ed estrarre copia delle concessioni demaniali marittime, dei titoli edilizi (anche in sanatoria), paesaggistici e igienico-sanitari, dei provvedimenti demolitori e sanzionatori relativi alla società Onda Blu, pure operante in Lacco Ameno, ai sensi sia degli articoli 22 e seguenti della legge n. 241 del 1990, sia dell’articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013”.

E ora? Cosa accade a Lacco Ameno? Cosa farà il Barone? Ciro Calise è l’unico politico sulla faccia della terra che non lo tradirà, tuttavia, oggi, però, è l’unico politico a Lacco Ameno che si trova spalle al muro e con i NAS in casa. Chi ha letto gli atti dell’Onda Blu racconta di una “complessa” situazione autorizzatoria. Ora scoppia il caso politico. I piccoli della maggioranza chiederanno a Pascale di essere inflessibili con Onda Blu? Avremo dei post con facebook con la foto del Barone sullo sfondo di una cucina da incubo? Lo scopriremo. Statene certi.