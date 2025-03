Nardò-Ischia 0-0, il LIVEBLOG

L’Ischia Calcio torna in campo, a Nardò, per un nuovo scontro diretto. In palio ci sono i 3 punti per mantenere la categoria. Mister Foglia Manzillo non può contare su Talamo e, molto probabilmente, replicherà lo schema che abbiamo visto contro il Francavilla. Dalle 14.30 gli aggiornamenti in tempo reale con il nostro LIVEBLOG

