Nappi (Lega): “Smantelliamo baraccopoli e campi rom. Fabbriche di illegalità”

“Chi è entrato in Italia in maniera illegale deve andarsene” Lo dichiara dai microfoni di Canale 21 Severino Nappi, candidato alle regionali della Campania con la Lega.“Non è possibile vedere la nostra regione occupata dai clandestini, penso al quartiere di Vasto a Napoli, totalmente distrutto””A questo si aggiunge il problema delle baraccopoli” spiega Nappi: “ho visitato i campi rom di Scampia e Giugliano, sono fabbriche di criminalità. Tutto questo è frutto del buonismo della sinistra che produce solo malaffare e pericoli per i cittadini” e conclude Nappi: “Questa non è accoglienza né democrazia. Vanno smantellati”.