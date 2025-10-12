Nappi (Lega): “Borrelli campione della doppia morale perde ennesima occasione per tacere”

“Il campione della doppia morale Borrelli perde l’ennesima occasione per tacere pubblicando un video montato ad hoc per denigrare un evento mondiale che sta vedendo Napoli come attore principale. La manifestazione che si sta svolgendo a Palazzo Reale sta coinvolgendo tantissimi ragazzi da tutt’Italia e oltre 40 delegazioni da tutto il mondo, oltre 6.000 studenti e docenti in formazione e pone la nostra città all’attenzione della Penisola e del mondo intero per i valori positivi e i principi sani di condivisione e crescita che sta diffondendo. Ragazzi che stanno esprimendo gioia e vitalità in un evento che rappresenta la vera integrazione tra giovani di ogni nazionalità” si legge nella nota diffusa dall’avv. Severino Nappi.

Nappi continua “Il ‘deputato parcheggiatore’ tuttavia non si smentisce mai e continua a passare la vita a costruire la sua carriera politica sulla strumentalizzazione e la speculazione più grette, sempre improntate al più squallido doppiopesismo. Ha mai detto una sola parola sull’occupazione di piazza Plebiscito per eventi commerciali che hanno reso invivibile l’intero centro di Napoli, come quelli organizzati durante l’intero mese di settembre? Naturalmente no, perché lui e il suo partito sono parte attiva di quella congrega del “piatto largo” e della coalizione del “PappaFico” che ha ridotto la politica di questo territorio a terra di mercimonio e affarismi. Si vergogni” afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campania.

