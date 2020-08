Nappi: “Le idroambulanza non operative, sia chiaro, sono un problema più serio dell’emergenza covid”

Ma dove vai se la “sostanza” non ce l’hai? Questo mi viene in mente quando penso al disastro tra Regione, ASL e altri a Ischia e Procida. Le 3 idroambulanze fuori uso, sono la fotografia di una Regione che De Luca vorrebbe governare con una battuta e uno sketch alla Crozza. Siamo al paradosso: da una parte milioni di euro (oggetto di indagine) per ospedali mai usati e, dall’altro lato, invece, i positivi delle isole che devono raggiungere la terraferma quasi a nuoto. Di questa sanità e di questo modi di amministrare ci si ammala più del Covid” così Severino Nappi, candidato con la Lega al rinnovo del consiglio regionale della Campania.

“La sanità ad Ischia e a Procida – continua – è un disastro. Sindaci compiacenti con i candidati imposti dal De Luca stanno zitti e buoni per non disturbare il governatore e, nel frattempo, i cittadini delle isole (di cui mi onoro di far parte!) soffrono i disagi, i disservizi e i malfunzionamenti di un sistema che, invece, dovrebbe essere modello. Le idroambulanza non operative, sia chiaro, sono un problema più serio dell’emergenza covid.

Il sistema, infatti, dovrebbe essere un salvavita per i residenti e per gli ospiti delle isole, un modello di sicurezza affidabile, puntuale e sempre operativo e, invece, siamo qui a raccontare che è il sistema emergenza che non funziona. E’ fuori uso la sanità normale- conclude Napppi -, quella di tutti i giorni e di tutte le malattie. E’ tutto ancora più grave.