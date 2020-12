Napoli, un verdetto d’oro. Ma… | #4WD

Giustizia è fatta! Juventus-Napoli si rigiocherà, ai bianconeri vengono tolti i tre punti e le tre reti a tavolino e agli azzurri viene restituito il punto di penalizzazione. Il Coni ha finalmente fugato ogni dubbio sulla condotta della società partenopea ritenuta, di fatto, sportivamente sleale nelle due precedenti udienze, conferendo la giusta importanza all’impossibilità di eludere la chiara disposizione dell’autorità sanitaria locale e partire ugualmente alla volta di Torino.

Solo per un attimo, ma solo ed esclusivamente per respirare una boccata d’aria buona dopo la prestazione a dir poco sconcertante del Napoli contro la Lazio di domenica sera, guardare la classifica attuale fa decisamente bene: siamo terzi in coabitazione con Roma e Juve, a sei lunghezze dall’Inter e a sette dal Milan, con una partita da recuperare. E domani sera, con la fila in infermeria che aumenta ma col rientro di Capitan Insigne, ospiteremo il Torino di Giampaolo, ancora in cerca della prima vittoria in questo campionato.

Tutto ciò premesso, bisogna avere la capacità di azzerare tutto, come se nulla fosse, e tornare a riflettere su una squadra e un allenatore che ancora non riescono a trovare la quadra. E sebbene la formazione rimaneggiata messa in campo contro gli uomini di Simone Inzaghi partisse decisamente sfavorita, nessuno si sarebbe mai aspettato una pressoché totale assenza di concentrazione unita a scelte tattiche e cambi da parte di Gattuso che potremmo star qui a discutere fino all’eternità.

Un attimo dopo la vittoria col Torino, che è atto più che dovuto sebbene impresa difficile da compiere, viste le reiterate assenze di calibri come Koulibaly, Mertens, Lozano, Osimhen e finanche Llorente, bisognerà concentrarsi su cause ed effetti, mettendo ordine ovunque necessario. A cominciare dalla rosa. Altro che “solo due uscite e nessun ingresso”, come annunciato da Giuntoli: questo campionato potrebbe avere ancora molto da dire per noi! A gennaio, basterà volerlo.