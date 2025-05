Napoli, occasione Lecce: Conte fiuta il colpo-scudetto, ma… | #4WD

Certe occasioni non si presentano due volte, soprattutto quando il destino si diverte a mischiare le carte del calendario. Il Napoli di Antonio Conte si appresta oggi ad affrontare il Lecce al Via del Mare con un’opportunità che sa di crocevia stagionale. Mentre i salentini, ancora a rischio salvezza, sembrano destinati al ruolo di comparsa, gli azzurri hanno la concreta possibilità di rosicchiare terreno prezioso all’Inter, impegnata poco dopo contro un Verona affamato di punti dopo la sconfitta casalinga contro il Cagliari ormai salvo, intenzionato a evitare il pantano della zona retrocessione.Tutti gli occhi sono puntati su quella finestra temporale: Napoli prima, Inter dopo. E Conte lo sa bene. Per questo chiede ai suoi massima attenzione, perché i segnali che arrivano da Milano sono chiari: i nerazzurri, con la semifinale di ritorno di Champions League contro il Barcellona alle porte, sembrano intenzionati a rivoluzionare l’undici titolare con un turnover quasi totale. Nove cambi, dicono le indiscrezioni. Una scelta rischiosa, che potrebbe aprire uno spiraglio clamoroso in campionato. E il Napoli è chiamato a farsi trovare pronto, proprio nella terra d’origine del tecnico salentino, che almeno a giudicare gli ultimi giorni ha sensibilmente smorzato i toni polemici pur rivolti in un recente passato alla società e all’ambiente.Ma è proprio qui che nasce il dilemma azzurro, il nodo irrisolto delle ultime stagioni: riuscire a trasformare le coincidenze favorevoli in slancio concreto, in punti reali, in vittorie che pesano. Non è la prima volta, e forse non sarà l’ultima, che al Napoli viene offerta una strada sgombra davanti a sé. Ma troppo spesso la squadra ha mancato l’appuntamento con la storia, tradita da incertezze, cali di concentrazione o, come anche in questo caso, da una lista di infortunati che comincia ad allungarsi oltre il tollerabile.Tuttavia, Conte non vuole alibi. Il messaggio è chiaro: l’accesso aritmetico alla prossima Champions non basta. Non può bastare. Perché i tifosi azzurri, galvanizzati dal tricolore di due stagioni fa, ora vogliono di più. Pretendono che il Napoli non si accontenti, che non si fermi sul più bello. La qualificazione Champions è l’obiettivo stagionale già raggiunto con quattro giornate d’anticipo, sì, ma il quarto scudetto è una suggestione che inizia a diventare possibilità. E una possibilità, per definizione, va inseguita con ogni mezzo, anche quando le gambe tremano e la panchina è corta.Il Lecce rappresenta quindi un esame cruciale, non tanto per il valore dell’avversario, quanto per quello della posta in palio. È la partita che separa le ambizioni dalla concretezza, che misura la voglia di andare oltre il “compitino”, di uscire dalla zona di comfort e andare a prendersi ciò che, fino a qualche settimana fa, sembrava impensabile. Ed è proprio questo il punto: se davvero il Napoli vuole tornare campione e non intende accontentarsi per non “sovraesporsi” eccessivamente, deve dimostrarlo in giornate come questa, contro squadre ugualmente agguerrite, in trasferta e con l’ombra lunga dell’Inter che aleggia a distanza.I tifosi, nel frattempo, osservano e giudicano. Non si accontentano più del bel gioco o dei piazzamenti onorevoli. Vogliono vincere. E dopo aver assaporato il tricolore, la fame è tornata a farsi sentire con ancora più forza. Lo sanno De Laurentiis, lo sa Conte, lo sa lo spogliatoio. Ora tocca al campo, come sempre. Perché se è vero che la fortuna aiuta gli audaci, è altrettanto vero che nel calcio, come nella vita, le occasioni si trasformano in trionfi solo quando si è disposti a rischiare davvero.